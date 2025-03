Dopo la vittoria di Pogacar (e chi altri!) alle Strade Bianche e l’inizio della Parigi-Nizza, questa settimana dal 10 al 16 marzo 2025 si corre anche la Tirreno-Adriatico, con la stagione di Ciclismo che sta entrando davvero nel vivo. Anteprima Tirreno-Adriatico 2025.

Anteprima Tirreno-Adriatico 2025: programma completo e guida tv

Tutto pronto per la 60° edizione della Tirreno-Adriatico 2025, un grande classico ormai del ciclismo che entra nel vivo in questa annata dopo le Strade Bianche vinte (nonostante la caduta) da Tadej Pogacar e la Parigi-Nizza già iniziata domenica. Questo giro, conosciuto anche come Corsa dei Due Mari, ha visto grandi vincitori in passato (Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Simon Yates e Primoz Roglič).

La Tirreno Adriatico 2025 è trasmessa in diretta su Raisport e su Rai 2 in chiaro e su Eurosport a pagamento. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Discovery+, Sky Go e Dazn.

lunedì 10 marzo: tappa 1, Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, 9,9 km (cronometro individuale), orario partenza 12:45, arrivo stimato 15:45

martedì 11 marzo: tappa 2, Camaiore-Follonica, 189 km, orario partenza 11:30, arrivo stimato 15:45,

mercoledì 12 marzo: tappa 3, Follonica-Colfiorito (Foligno), 239 km, orario partenza 9:45, arrivo stimanto 15:45

giovedì 13 marzo: tappa 4, Norcia-Trasacco, 184 km, orario partenza 10:50, arrivo stimato 15:45

venerdì 14 marzo: tappa 5, Ascoli Piceno-Pergola, 196 km, orario partenza 10:45, arrivo stimato 15:45

sabato 15 marzo: tappa 6, Cartoceto-Frontignano, 166 km, orario partenza 12:50, arrivo stimato 17

domenica 16 marzo: tappa 7: Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto, 147 km orario partenza 12:30, arrivo stimato 15:45

Tutte le tappe della Tirreno-Adriatico 2025

Vediamo le 7 tappe che ci attendono dal 10 al 16 marzo per la Tirreno-Adriatico 2025.

1) Tappa 1, Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 9,9 km (cronometro individuale)

Cronometro individuale pianeggiante composta da due settori praticamente rettilinei sui lungomare di Camaiore e Viareggio con soltanto alcune curve di raccordo.

2) Tappa 2, Camaiore – Follonica, 189 km

Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la costa nei pressi di Cecina e proseguire nell’entroterra verso Canneto.

3) Tappa 3, Follonica – Colfiorito (Foligno), 239 km

Tappa molto lunga al via da Follonica e sulla parte settentrionale della provincia di Grosseto fino ad attraversare il senese scalando il Passo del Lume Spento e la Foce fino a Montalcino e Chiusi. Dopo il percorso si addolcisce lungo la piana del Trasimeno che porta a Foligno attraverso strade prevalentemente rettilinee. Superata Foligno si affronta la salita finale per il Valico di Colfiorito posto a circa 4 km dall’arrivo.

4) Tappa 4, Norcia – Trasacco, 184 km

Tappa molto mossa con finale pianeggiante. Si scalano alcuni valichi appenninici molto lunghi ma non particolarmente pendenti per entrare nella piana del Fucino dove giunti a Trasacco si percorre un circuito di circa 14 km da effettuare due volte.

5) Tappa 5, Ascoli Piceno – Pergola, 196 km

Tappa piena di salite più o meno impegnative, almeno nove e alcune sono catalogate come GPM. Da Ascoli Piceno attraverso la Croce di Casale si attraversano Amandola, Sarnano e Tolentino.Si arriva poi sulle pendici del Monte San Vicino. Dopo Castelleone di Suasa si scalano le salite di Monte Santa Croce e Monte della Serra con lunghi tratti molto ripidi.

6) Tappa 6, Cartoceto – Frontignano, 166 KM

È la tappa più dura con arrivo in salita, visto che si correrà lungo le valli dell’interno marchigiano con continui saliscendi nella prima parte intervallati da alcune salite importanti come Crispiero e il Valico delle Arette (dopo aver scalato il Santuario di Macereto). Nell’ultima parte si transita da Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera per affrontare la salita finale.

7) Tappa 7, Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto, 147 km

Tappa piatta negli ultimi 80 km dopo la partenza lungo l’Adriatico per entrare nella valle dell’Aso da Pedaso. Breve salita a Santa Maria della Fede per poi raggiungere con l’ultima facile salita Ripatransone. Lunga discesa fino a Grottammare prima di entrare nel circuito di circa 15 km da ripetere 5 volte.

Quote Antepost e favoriti. Juan Ayuso su tutti

Il favorito per la vittoria della Tirreno Adriatico 2025 è Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) che ha iniziato molto bene la stagione vincendo anche il Trofeo Laigueglia 2025. Le quote lo danno @1.50, staccando Adam Yates @5.50. Tra i principali rivali dello spagnolo ci sono anche Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Jay Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), i gemelli Adam (UAE Team Emirates – XRG) e Simon Yates (Visma | Lease a Bike) che però sono tutti lontani ed ampiamente in doppia cifra.

Capitolo azzurri, le nostre speranze sono riposte in Giulio Ciccone (Lidl-Trek), il migliore dei nostri anche in quota @17 volte la posta metre Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), quotato @101 per la vittoria finale, andrà invece a caccia del successo nella cronometro inaugurale a Lido di Camaiore, dove infatti è il favorito in lavagna @1.40. Infine Antonio Tiberi potrebbe inserirsi per la vittoria finale, con quota @21.

