La stagione si ciclismo 2025 entra nel vivo questa settimana, aperta dall’inizio del Giro di Catalogna mentre da martedì si parte con la Settimana coppi&Bartali mentre mercoledì sarà il turno della Brugge-De Panne che vede tanti ciclisti importanti in corsa, tra cui il nostro Jonathan Milan tra i favoriti per la vittoria finale. Pronostici Ciclismo 25 marzo 2025.

Quarantesima edizione della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, gara emiliana che parte da Ferrara e si conclude a Forlì. Il campione in carica è l’olandese Koen Bouwman mentre i primatisti sono Moreno Argentin e Damiano Cunego con due affermazioni a testa.

La quarantesima edizione della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, in programma dal 25 al 29 marzo 2025, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube CiclismoLive. Vediamo le tappe che ci attendono questa settimana.

Martedì 25 marzo, prima tappa: Ferrara-Bondeno (174,5 km)

La corsa si apre con una frazione disegnata per l’arrivo del gruppo e in volata. Il passaggio sul ponte Po di Volano dopo 33, 5 chilometri è valido come Gran Premio della Montagna e assegnerа la maglia di leader della classifica scalatori.

Mercoledì 26 marzo, seconda tappa: Riccione-Sogliano al Rubicone (163,4 km)

Prima giornata importante in chiave classifica generale. Tappa con diverse salite, l’ultima delle quali è il traguardo di Sogliano al Rubicone (4,7 km al 4.5%), inclusa la rampa, pendenza massima al 18%, nel centro storico.

Giovedì 27 marzo, terza tappa: Riccione-Cesena (142,1 km)

I primi chilometri sono identici al giorno precedente. Il finale propone il Muro di Surrivoli (circa 1,5 km all’11%, con punte fino al 18%) e la salita di Diolaguardia: la strada sale in modo molto irregolare per 8,3 km con una pendenza media del 3.6%. Si chiude con gli ultimi due 2 km pianeggianti.

Venerdì 28 marzo, quarta tappa: Brisighella-Brisighella (150,4 km)

Tappa che si svolge totalmente in circuito. I primi tre giri misurano 36,9 km, gli altri due 20,6 km. Le difficoltà di giornata sono la salita del Monticino, 2,6 km al 6,2 %( i primi 2 km sono al 7.5%), e il Valico Rio Chio , 1 km al 7,4% di pendenza media, a soli 5.5 km dall’arrivo.

Sabato 29 marzo, quinta tappa: Brisighella-Forlì (132,5 km)

Si chiude, come lo scorso anno, a Forlì. Sono due le salite da affrontare nella giornata conclusiva: la Rocca delle Caminate, 7,7 km al 3,9% di pendenza media da percorrere due volte, e la salita verso Polenta, 6,5 km al 4,3% di pendenza media.

Giro di Catalogna 2025: le prossime tappe e i favoriti

Dal 24 al 30 marzo si corre anche il Giro di Catalogna 2025 che è già iniziato con la prima tappa Sant Feliu de Guнxols- Sant Feliu de Guнxols (178,6 km). Andiamo a vedere le altre tappe che ci attendono questa settimana per la 104° edizione de la Vuelta a Catalunya. La gara prevede sette tappe per un totale di 1182,2 chilometri.

Il primo candidato alla vittoria finale sembra essere lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe. I suoi concorrenti più pericolosi possono essere il duo della UAE Tour formato dall’inglese Adam Yates e dallo spagnolo Juan Ayuso, recente vincitore della Tirreno Adriatico, l’australiano Ben O’Connor della Team Jayco AlUla e l’iberico Enric Mas della Movistar Team. L’Italia punta le proprie carte su Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team.

Martedì 25 marzo, seconda tappa: Banyoles-Figueres (177,3 km)

Tappa semplice ma non scontata. Si scalano il Coll Puig del Pen, salita di terza categoria lunga 4,5 chilometri al 5% di pendenza media, e il Coll de Sant Pere de Rodes, prima categoria di 7,7 chilometri al 6,4 % di pendenza media.

Mercoledì 26 marzo, terza tappa Viladecans The Style Outlets- La Molina (218,6 km)

Tappa lunga con ben quattro salite e arrivo in quota. Coll d’Estenalles, seconda categoria di 13,3 chilometri al 3,9%. Nell’ultima sessantina di chilometri si scalano il Coll de la Batallola, terza categoria di sette chilometri, al 3,4%, il Coll de la Creueta, 20,3 chilometri al 5,1 %, e La Molina, prima categoria di 12,2 chilometri al 4,4 % di pendenza media.

Giovedì 27 marzo, quarta tappa Sant Vicenз de Castellet- Montserrat Mil·lenari (188,7 km)

Tracciato movimentato che prevede due salite nel finale. Si scalano il Turу del Puig, seconda categoria di 5,1 chilometri al 5,4%, e l’arrivo in quota di Montserrat Mil·lenari, prima categoria di 8,8 chilometri al 6,6% di pendenza media.

Venerdì 28 marzo, quinta tappa Paьls- Amposta (172km)

Tappa che ha nel Coll de la Font l’unico impegno difficile nella prima parte. La seconda parte del percorso è quasi totalmente pianeggiante potrebbe lasciare spazio ai velocisti.

Sabato 29 marzo, sesta tappa Berga-Queralt(159 km)

Nuova impegnativa tappa di montagna con ben quattro salite in programma. L’arrivo prevede la scalata del Queralt, salita di prima categoria lunga5,9 chilometri al 7,5 % di pendenza media.

Domenica 30 marzo, settima tappa Barcelona- Barcelona (88km)

La tappa più breve con i sei passaggi sull’ Alt del Castell de Montjuпc, seconda categoria lungo 2,7 chilometri al 4,7 % di pendenza media.

La Volta a Catalunya 2025 sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky Sport e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. Il primatista di successi è lo spagnolo Mariano Cañardo, mentre il campione in carica è Tadej Pogacar. Le quote al momento premiamo Juan Ayuso su Primoz Roglic per la vittoria finale su Bet365:

Brugge-De Panne 2025: percorso, protagonisti, quote e scommesse

Chiudiamo con la Brugge-De Panne 2025, una classica belga arrivata alla 49° edizione. Sono tanti i big in gara, ad iniziare da Jasper Philipsen (vincitore nelle ultime due edizioni), ma occhio anche all’italiano Jonathan Milan (in grande forma dopo i due successi di tappa nella Tirreno-Adriatico), anche se il favorito assoluto secondo le quote è Tim Merlier che qui si è imposto nel 2022 e che l’anno scorso è andato vicinissimo al bis (terzo posto davanti all’olandese Van Poppel).

Non solo Milan, per l’Italia ci sono anche: Vincenzo Albanese, Luca Mozzato, Filippo Baroncini, Matteo Malucelli, Alberto Dainese, Alessandro Romele, Simone Consonni, Davide Ballerini, Davide Cimolai, Lorenzo Milesi, Davide Persico, Alberto Bruttomesso, Gianni Moscon, Daniel Skerl, Jacopo Mosca, Michele Gazzoli, Manlio Moro, Elia Viviani e Giosué Epis.

La Classic Brugge-De Panne si corre nell’arco di un solo giorno: si parte alle 12:30 di mercoledì 26 marzo. La corsa è trasmessa in diretta streaming su Discovery+. La gara maschile è trasmessa dalle 15:00 alle 17:50 di mercoledì 26 marzo, mentre quella femminile tra le 15:15 e le 17:40 di giovedì 27 marzo.

Stesso percorso dello scorso anno per la Brugge-De Panne: non ci sono salite da segnalare e ancora una volta i corridori si ritroveranno ad affrontare il circuito finale per tre volte. Questo accadrà dopo avere percorso i 67 chilometri iniziali con partenza da Brugge e caratterizzata dalla piccola asperità in zona Aartrijke e i continui saliscendi (comunque leggeri) tra Koekelare e Adinkerke. Da qui il circuito, da ripetere tre volte, è lungo quasi 43 chilometri e caratterizzato da un percorso mai completamente pianeggiante ma tutt’altro che ostico attraverso i territori di Koksijde e Oostduinkerke. Nel finale, occhio all’arrivo in volata in direzione Zeelaan.

