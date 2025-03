Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sulla storica corsa belga di Ciclismo, con guida tv, protagonisti, quote antepost, percorso ai raggi x e i consigli per i Pronostici Giro delle Fiandre 2025.

Pronostici Giro delle Fiandre 2025: si corre il 6 aprile

Mercoledì 2 aprile la Dwars door Vlaanderen 2025 farà da aperitivo per il mitico Giro delle Fiandre 2025 di domenica 6 aprile, un evento che apre una settimana di Grandi Classiche del ciclismo mondiale.

Ovviamente non mancano i big come il campione in carica Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che ha vinto l’edizione del 2024, Tadej Pogacar (UAE Emirates) , vincitore nel 2023 e grande favorito per il bis nel 2025 come vedremo dopo nelle quote, e anche il nostro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha dimostrato alla Milano-Sanremo il suo valore. In seconda fila anche Mads Pedersen (Lidl Trek).

Più attardati Wout van Aert (Visma Lease a Bike), Biniam Girmay (Intermarché), Michael Matthews (Jayco AlUla), Matej Mohoric (Bahrain), Julian Alaphilippe (Tudor), gli ex campioni Alberto Bettiol (Astana) e Alexander Kristoff (Uno-X), Stefan Kung (Groupama – FDJ), Arnaud De Lie (Lotto), Søren Wærenskjold (Uno-X), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike).

Guida tv. La diretta sarà in esclusiva su Eurosport 1 con la telecronaca di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser, quindi niente diretta in chiaro con la RAI che non trasmetterà la diretta. Orario di partenza alle ore 10:00 di domenica 6 aprile, con arrivo previsto intorno alle 16:30.

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI GIRO DELLE FIANDRE

2024 M. VAN DER POEL (NED) 2023 T. POGACAR (SLO) 2022 M. VAN DER POEL (NED) 2021 K. ASGREEN (DEN) 2020 M. VAN DER POEL (NED) 2019 A. BETTIOL (ITA) 2018 N. TERPSTRA (NED) 2017 P. GILBERT (BEL) 2016 P. SAGAN (SVK) 2015 A. KRISTOFF (NOR)

Protagonisti e Quote Giro delle Fiandre 2025

Tadej Pogacar è anche questa volta l’uomo da battere. Il talento sloveno è favorito @1.72 su Mathieu van der Poel @2.75 e più staccati ci sono Mads Pedersen @9 e Wout Van Aert @10. Molto più indietro il nostro Filippo Ganna @51 volte la posta.

Tra gli outsider segnaliamo i vari: John Degenkolb, Julian Alaphilippe, Matej Mohoric ed. Alberto Bettiol.

Percorso Giro delle Fiandre 2025

Il percorso del Giro delle Fiandre partirà da Bruges, a differenza del 2024 quando lo start fu da Anversa, e si concluderà dopo ben 268,9 chilometri ad Oudenaarde.

Previsti 16 muri e 7 tratti in pavè lungo il percorso che renderanno come sempre spettacolare la corsa. Il primo settore in pavè verrа affrontato dopo 109 chilometri ed a circa 45 chilometri dall’arrivo i corridori dovranno superare la scalata di Koppenberg prima del gran finale.

TUTTI I MURI

Al km 128.9 Oude Kwaremont (primo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%);

(primo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%); Al km 148.8 Eikenberg : 1.2km al 4.8% (picco al 10.6%)

: 1.2km al 4.8% (picco al 10.6%) Al km 147.9 Wolvenberg : 0.6 km al 7.9% (picco al 17.3%);

: 0.6 km al 7.9% (picco al 17.3%); Al km 157.9 Molenberg : 0.4 km al 7% (picco al 12%);

: 0.4 km al 7% (picco al 12%); Al km 177.4 Berendries : 0.9 km al 7% (picco al 12.3%);

: 0.9 km al 7% (picco al 12.3%); Al km 182.8 Valkenberg : 0.5 km all’8.2% (picco al 13%);

: 0.5 km all’8.2% (picco al 13%); Al km 195.2 Berg Ten Houte : 1.1 km al 6% (picco al 21%);

: 1.1 km al 6% (picco al 21%); Al km 204.7 Kruisberg/Hotond (primo passaggio): 2.5 km al 5% (picco al 9%);

(primo passaggio): 2.5 km al 5% (picco al 9%); Al km 214.6 Oude Kwaremont (secondo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%);

(secondo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%); Al km 218 Paterberg (primo passaggio): 0.3 km al 12.9% (picco al 20.3%);

(primo passaggio): 0.3 km al 12.9% (picco al 20.3%); Al km 224.3 Koppenberg : 0.6 km all’11.6% (picco al 22%);

: 0.6 km all’11.6% (picco al 22%); Al km 229.7 Steenbeekdries : 0.7 km al 5.3% (picco al 6.7%)

: 0.7 km al 5.3% (picco al 6.7%) Al km 232.1 Taaienberg : 0.5 km al 6.6% (picco al 15.8%);

: 0.5 km al 6.6% (picco al 15.8%); Al km 242.4 Kruisberg/Hotond (secondo passaggio): 2.5 km al 5% (picco al 9%);

(secondo passaggio): 2.5 km al 5% (picco al 9%); Al km 252.2 Oude Kwaremont (terzo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%);

(terzo passaggio): 2.2 km al 4% (picco all’11.6%); Al km 255.7 Paterberg (secondo passaggio): 0.3 km al 12.9% (picco al 20.3%);

TUTTI I SETTORI IN PAVÉ

Al km 109 Doorn (lunghezza 1.6km)

(lunghezza 1.6km) Al km 148 Holleweg : (lunghezza 1.1 km)

: (lunghezza 1.1 km) Al km 149.2 Karel Martelstraad : (lunghezza 1.2km)

: (lunghezza 1.2km) Al km 152 Jagerij : (lunghezza 0.8 km)

: (lunghezza 0.8 km) Al km 162.8 Paddestraat : (lunghezza 2.3 km)

: (lunghezza 2.3 km) Al km 228.3 Mariaborrestraat . (lunghezza 2.4 km)

. (lunghezza 2.4 km) Al km 230.2 Stationsberg: (lunghezza 0.7 km)

