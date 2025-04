Nel weekend del 12 e 13 aprile si corre la regina delle classiche, la Parigi-Roubaix, prima femminile e poi maschile dove Mathieu van der Poel cercherà una clamorosa tripletta, ma se la dovrà vedere con Tadej Pogacar, e non solo. Vediamo la guida tv, i protagonisti, il percorso, le quote e i Pronostici Parigi-Roubaix 2025.

Pronostici Parigi-Roubaix 2025: la regina delle classiche

Questo fine settimana va scena La Reine, la regina delle classiche, la Parigi-Roubaix 2025, dopo i muri delle Fiandre, con la stagione del ciclismo che è entrata nel suo vivo, in attesa del primo dei grandi giro, la corsa rosa del Giro d’Italia.

La Parigi-Roubaix 2025 si corre nel weekend del 12-13 aprile, prima il femminile al sabato mentre domenica toccherà agli uomini. Lo scorso anno vinse Mathieu van der Poel (Lotte Kopecky vinse nel femminile), che aveva vinto anche nel 2023 e va a caccia di una storica tripletta.

ALBO D’ORO PARIGI ROUBAIX

2024 M. VAN DER POEL (NED) 2023 M. VAN DER POEL (NED) 2022 D. VAN BAARLE (NED) 2021 S. COLBRELLI (ITA) 2020 non disputata (Covid) 2019 P. GILBERT (BEL) 2018 P. SAGAN (SVK) 2017 G. VAN AVERMAET (BEL) 2016 M. HAYMAN (AUS) 2015 J. DEGENKOLB (GER)

I protagonisti alla Parigi-Roubaix 2025

In gara praticamente tutti i grandi protagonisti che abbiamo già visto anche all’ultimo Giro delle Fiandre, ad iniziare ovviamente da Mathieu van der Poel che ha vinto le ultime due edizioni e punta al tris, ma se la dovrà vedere con Tadej Pogacar. Lo sloveno ha trionfato alla Ronde e debutta alla Roubaix con l’obiettivo di vincere e migliorare un palmarés già clamoroso. VDP e la Alpecin potranno contare anche su Jasper Philipsen, secondo sia nel 2023 che nel 2024 dietro al compagno di squadra.

Aspirazioni di vittoria anche Wout van Aert e Mads Pedersen, entrambi già sul podio in questa gara. Il primo avrà al suo fianco Dylan van Baarle, vincitore dell’edizione del 2022, mentre il secondo pedalerà con il nostro Jonathan Milan e con un Jasper Stuyven in grande spolvero.

In casa Italia ci affidiamo a Filippo Ganna, 2° alla Sanremo e 8° al Fiandre, sempre più il nostro uomo Classiche. Tra i vari atleti da tenere d’occhio, ci sono anche Matej Mohoric, Biniam Girmay, Stefan Küng, Laurence Pithie, Arnaud De Lie e Alexander Kristoff.

Il percorso della Parigi-Roubaix

La gara maschile parte da Compiegne e si conclude al mitico Velodromo dopo 259,2 chilometri. In tutto sono previsti 30 settori di pavè, per un totale di 55,3 chilometri sulle pietre. Il primo arriverà dopo 95,8 km, all’uscita dal villaggio di Troisvilles. Le novità rispetto al 2024 sono le sezioni di Artres e Famars, in una fase in cui corridori dovranno affrontare cinque settori in rapida successione. Il top arriverà dalla Foresta di Arenberg (settore 19, dopo 163,9 km, lunga 2.300 m), Mons-en-Pévèle (settore 11, dopo 210,6 km, 3.000 m) e il Carrefour de l’Arbre (settore 4, dopo 242,1 km, 2.100 m).

La Roubaix femminile manterrà il percorso del 2024: partenza da Denian e arrivo nel Velodromo dopo 148,5 chilometri. In programma 17 settori di pavè (gli ultimi 17 affrontati dagli uomini) per un totale di 27,2 chilometri sulle pietre. La corsa riprenderà la parte finale del percorso maschile, affrontando a sua volta mostri sacri come Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre, ma non la Foresta di Arenberg.

Quote vincente Parigi-Roubaix 2025

I bookmakers puntano sul tris di Mathieu van der Poel @3.25 che però ha una bella sfilza di contendenti importanti, ad iniziare ovviamente da Tadej Pogacar.

Guida TV Ciclismo: dove vedere la Parigi-Roubaix 2025?

La Parigi-Roubaix maschile sarà trasmessa integralmente su Eurosport con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser. La diretta partirà alle 10:30, mezz’ora prima del via della gara. Anche la Parigi-Roubaix femminile sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Discovery+, con il commento di Pietro Pisaneschi e Ilenia Lazzaro, a partire dalle 14:30.

Orario di partenza: 11:25

Orario d’arrivo: tra le 17:03 e le 17:35

Lunghezza: 259,2 km

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.