Domenica 20 aprile l’Amstel Gold Race inaugura il Trittico delle Ardenne per la stagione del ciclismo entrata nel vivo dopo la vittoria di Mathieu van der Poel sul pavè della Parigi-Roubaix contro Tadej Pogacar che è il grande favorito in questo appuntamento. Pronostici Amstel Gold Race 2025.

Pronostici Amstel Gold Race 2025: i protagonisti

Dopo le Classiche del pavé, ha inizio il Trittico delle Ardenne e domenica 20 aprile i riflettori saranno puntati sulla 59esima edizione della corsa della birra, la Amstel Gold Race 2025 che come nel 2024, scatta da Maastricht e termina a Berg en Terblijt, dopo 255,9 km in cui si trovano ben 34 muri.

Tra i grandi protagonisti non ci sarà Mathieu van der Poel, vincitore della Parigi-Roubaix e campione anche dell’edizione del 2019 all’Amstel, una gara epica che spera che non potrà bissare visto che dopo la vittoria dell’ultima Monumento ha deciso di prendersi un pò di riposo.

Questo spalanca le chance di vittoria a Tadej Pogacar, capitano della UAE-Emirates, alla ricerca del bis dopo la vittoria del 2023 di questa gara, e voglioso di riscatto dopo la caduta alla Roubaix in un 2025 dove ha già centrato le vittorie alle Strade Bianche e al Giro delle Fiandre.

Da capire le condizioni di Remco Evenepoel che rientra dopo il brutto infortunio dello scorso dicembre, mentre tra i ciclisti che puntano al titolo ci sono anche Wout van Aert e Tom Pidcock (il campione in carica dell’edizione 2024), oltre agli outsiders in seconda fascia, ma che potrebbero sorprendere, come: Marc Hirschi, Alex Aranburu, Pello Bilbao, Maxim Van Gils, Neilson Powless, Magnus Sheffield, Romain Gregoire, Mattias Skjelmose, Clement Champoussin.

Ecco i nostri favoriti in ordine di forza e di possibilità di vittoria:

Pogacar *****

Pidcock ****

Evenepoel ***

van Aert **

Aranburu, Van Gils, Powless, Hischi *

ALBO D’ORO AMSTEL

2024 T. PIDCOCK (ENG) 2023 T. POGACAR (SLO) 2022 M. KWIATKOWSKI (POL) 2021 VAN AERT (BEL) 2020 NON DISPUTATA 2019 M. VAN DER POEL (NED) 2018 M. VALGREN (DEN) 2017 P. GILBERT (BEL) 2016 E. GASPAROTTO (ITA) 2015 M. KWIATKOWSKI (POL)

Percorso Amstel Gold Race 2025

Il percorso di questa edizione misura 255,9 km con 34 muri. Dopo una prima parte in linea non particolarmente impegnativa, i ciclisti affronteranno una serie di anelli a sud-est di Valkenburg, passando sotto lo striscione dell’arrivo altre due volte prima del traguardo finale.

Sarà determinante il circuito finale di 20 km, che in rapida successione propone il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg (0,6 km all’8,3%, con picco al 13,5%), con la vetta di quest’ultimo posizionata a meno di 2 km dal traguardo. Ecco tutte le salite:

-Al km 11.6 Maasberg (0,3 km al 5,5%);

-Al km 30.6 Adsteeg (0,6 km al 4,6%);

-Al km 45.6 Bergseweg (0,8 km al 5,8%);

-Al km 49.1 Korenweg (0,5 km al 5,3%);

-Al km 54.6 Nijswillerweg (0,8 km al 3,5%);

-Al km 64.1 Rijksweg (1 km al 4,4%);

-Al km 84.2 Wolfsberg (0,3 km al 7,7%);

-Al km 87.9 Loorberg (1,2 km al 5,7%);

-Al km 99.2 Schweibergerweg (2,5 km al 4,6%, con picco al 6,2%);

-Al km 105.6 Camerig (3,9 km al 4,3%, con picco al 7,1%);

-Al km 118.1 Vaalserberg (2,1 km al 5,6%, con picco al 7,1%);

-Al km 122.4 Gemmenicherweg (0,8 km al 6%);

-Al km 126.4 Eneperbann (1,5 km al 5,5%, con picco all’8%);

-Al km 133.5 Eneperheide (2,1 km al 4,7%);

-Al km 143 Gulperberg (0,6 km all’8,5%, con picco al 10,5%);

-Al km 147.3 Plettenberg (0,6 km al 4,5%);

-Al km 149.3 Trintelerberg (1,7 km al 5%);

-Al km 155 Schanternelsweg (1 km al 6,9%, con picco all’8,1%);

-Al km 156.8 Vrakelberg (0,4 km al 9,5%, con picco al 12,4%);

-Al km 166.4 Sibbergrubbe (1,6 km al 4,1%);

-Al km 170.8 Cauberg (0,6 km all’8,3%, con picco al 13,5%);

-Al km 175.4 Geulhemmerberg (1 km al 5,8%);

-Al km 182.4 Keerderberg (1,5 km al 3,9%);

-Al km 186.1 Bemelerberg (0,7 km al 5,7%);

-Al km 201.3 Loorberg (1,2 km al 5,7%);

-Al km 208.3 Gulperberg (1 km al 5,1%, con picco al 7,1%);

-Al km 213.4 Kruisberg (0,6 km all’8,5%, con picco al 12,5%);

-Al km 215.3 Eyserbosweg (0,9 km al 9,3%, con picco al 13,2%);

-Al km 219 Fromberg (0,7 km al 4,6%, con picco al 5,8%);

-Al km 222.9 Keutenberg (1,1 km al 6,8%, con picco all’8,6%);

-Al km 233.6 Cauberg (0,6 km all’8,3%, con picco al 13,5%);

-Al km 238.4 Geulhemmerberg (1 km al 5,8%);

-Al km 245.1 Bemelerberg (0,7 km al 5,7%);

-Al km 253.4 Cauberg (0,6 km all’8,3%, con picco al 13,5%);

Guida TV Ciclismo: dove vedere la Amstel Gold Race 2025?

L’Amstel Gold Race 2025 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport dalle 14.35 con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

-Orario di partenza: 10:43;

–Orario d’arrivo: tra le 16:45 e le 17:00;

–Lunghezza: 255.9 km;

–Dislivello: 3200 metri;

