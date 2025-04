Questa settimana è in programma la quarta Classica Monumento della stagione 2025 di ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne che chiude il periodo delle corse di primavera, in attesa dei Grandi Giri. Pronostici Liegi-Bastogne-Liegi 2025.

Pronostici Liegi-Bastogne-Liegi 2025: i favoriti per l’ultima Classica Monumento

Dopo il ritorno alla vittoria alla Freccia Vallone, è ovviamente Tadej Pogacar l’uomo da battere anche nella 4° e ultima Classica Monumento della stagione 2025 di ciclismo in programma questa domenica, la mitica Liegi-Bastogne-Liegi 2025. Lo sloveno campione del mondo e ciclista del UAE Team Emirate non ha avuto avversari a contrastarlo quando è partito dal Mur de Huy e ha fatto piazza pulita dietro di se.

A lanciare la sfida allo sloveno ci sarа Remco Evenepoel che ha vinto questa classica 2 volte di fila, nel 2022 e 2023. Le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo, come abbiamo visto all’Amstel Gold Race vinta da Mattias Skjelmose che si presenta da terzo incomodo anche in questa gara. Il primo degli italiani è Giulio Ciccone, ma molto indietro in quota come vedremo adesso.

Quote Liegi-Bastogne-Liegi 2025

Ecco la lavagna delle quote per la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 e @1.40 per Pogacar parla da solo, con Evenepoel primo avversario ma staccato @5 volte la posta mentre con Skjelmose si sale @17 e alle sue spalle troviamo Healy @19, Pidcock @26 e Nys @29. Attardato Giulio Ciccone @41, alla pari con Bardet.

Percorso e Guida TV Ciclismo: dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi 2025?

Il percorso riprende quasi nella totalità quello della scorsa edizione, anche se i chilometri saranno qualcuno in meno (252 in totale). Dopo una prima parte tranquilla, si arriverа a Bastogne e da quel momento comincia la lunga risalita verso Liegi dove non mancheranno le salite.

Dopo ben trent’anni dall’ultimo passaggio si tornerа a scalare il Col de Haussire (3,9km al 6,8%), assente dal 1995 sul percorso della Liegi. Da quel momento i ciclisti dovranno affrontare altre nove salite, tutte racchiuse in 100 km.

L’edizione numero 111 della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada si correrа domenica 27 aprile: in programma 252 km con partenza ed arrivo a Liegi. La partenza è prevista alle ore 10.15, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.07 e le 16.43.

La diretta tv della Liegi-Bastogne-Liegi2025 sarа assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 13.15 su Rai Sport HD poi dalle 15.15 Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarа affidata dalle 12.00 a discovery+, dalle 12.30 a Sky Go, NOW e DAZN dalle 13:30.

