La stagione 2026 di Ciclismo è già iniziata con le prime classiche, ma è da questo sabato 7 marzo che si inizia a fare sul serio con le Strade Bianche. Definita come la “Classica del Nord più a sud d’Europa”. Si parte col campione in carica, Tadej Pogacar, grande favorito per il bis. Pronostici Strade Bianche 2026.

Pronostici Strade Bianche 2026: anteprima della classica senese

La stagione del grande ciclismo si apre con un appuntamento imperdibile e di grande fascino, le Strade Bianche 2026 che si disputeranno sabato 7 marzo, un evento deve il suo nome ai tratti di sterrato che caratterizzano il suo percorso, con i loro tipici colori chiari che si stagliano nel verde della collina senese. Una corsa durissima, incastonata in mezzo a scenari mozzafiato e con in gara tantissimi big del panorama internazionale.

Teatro della corsa (203 km per la maschile e 133 per la femminile) è la provincia di Siena, con partenza fissata presso la zona dello stadio e della Fortezza Medicea, uno dei simboli della città del Palio, e arrivo nella centralissima Piazza del Campo. I corridori sono chiamati ad attraversare località come Montalcino, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Castelnuovo Berardenga e San Giovanni a Cerreto, alternando tratti in asfalto a circa 64 km di sterrato.

Guida TV Ciclismo: dove vedere la Strade Bianche?

La partenza della corsa maschile è fissata per le 11:40, con arrivo previsto tra le 16:00 e le 16:30 circa a seconda della velocità media di percorrenza da parte del plotone. La diretta televisiva è prevista sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), con la possibilità di usufruire della trasmissione in streaming attraverso l’app RaiPlay.

Diretta tv anche su Eurosport a partire dalle 14:00, canale che è disponibile alla visione degli abbonati di diverse piattaforme: Hbo Max, Warner Bros Discovery Plus, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels.

Strade Bianche 2026: il percorso

Molto mosso il percorso dell’edizione di quest’anno, ondulato sin dai primi chilometri dopo la partenza. Il primo settore di sterrato si incontra dopo circa 10 km, mentre il secondo contiene la prima vera asperità della corsa, con pendenze oltre il 10%. A Radi è presente il terzo settore di sterrato, poi si percorrono circa 30 km pedalabili fino a Montalcino, teatro della seconda salitella di giornata, 4 km al 5% ma su asfalto. Dopo Torreneri lo sterrato diventa protagonista con tre settori lunghi, ondulati e ricchi di curve e saliscendi.

A Ponte del Garbo ha inizio il settimo settore sterrato di 11,5 km, decisamente impegntivo. Duri anche lo strappo di Montaperti, di soli 600 metri su sterrato e con picchi superiori al 10%, e quello di Colle Pinzuto, 2,4 km con pendenze che toccano il 15%. Il settore delle Tolfe, decimo tratto di sterrato, presenta una salitella al 18%. Meno duri i settori di Strada del Castagno e Montechiaro, prima di ripetere i tratti di Colle Pinzuto e delle Tolfe e di lanciarsi – ultimi 10 km – verso Siena.

Gli ultimi km presentano strade larghe e lunghi rettilinei intervallati da curve molto ampie, fino ai 2 km dall’arrivo dove si sale lungo la via Esterna di Fontebranda, che propone pendenze fino al 9%. A meno di un km dal traguardo si passano la Porta di Fontebranda e un tratto di lastricato, con pendenza che tocca il 16% a 500 metri dall’arrivo, posto invece in piano nel cuore di piazza del Campo.

Albo d’oro Strade Bianche, Tadej Pogacar campione in carica

Nata nel 2007, la Strade Bianche celebra la sua diciannovesima edizione ed è già diventata un must nel panorama internazionale, al pari di appuntamenti in calendario da svariati decenni. I plurivincitori sono appena tre, del resto si tratta di una kermesse dalla vita decisamente giovane. I recordman sono lo svizzero Fabian Cancellara che ha vinto nel 2008, nel 2012 e nel 2016, e il campione in carica, Tadej Pogacar, che ha trionfato nel 2022, nel 2024 e nel 2025.

Due successi per Michal Kwiatkowski, il polacco che si è imposto nel 2014 e nel 2017, e tanti nomi illustri nell’albo d’oro della competizione: nel 2018 l’ha spuntata il belga Tiesj Benoot, nel 2019 il francese Julian Alaphilippe, nel 2020 Wout Van Aert, nel 2021 Mathieu van der Poel e nel 2023 il britannico Thomas Pidcock. Mai un vincitore italiano, e difficilmente lo vedremo quest’anno, con primo azzurro in quota che è Christian Scaroni @67 come vedremo adesso con le lavagne per la vittoria finale.

Favoriti Strade Bianche e quote per la vittoria

Sono 25 le squadre, tutte da sette corridori ciascuna, ammesse all’edizione 2026 della Strade Bianche: 18 UCI World Teams (Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Decathlon, EF Education-Easypost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar, NSN, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Jayco Alula, Picnic Postnl, Visma|Lease a Bike, UAE Team Emirates XRG, Uno-X Mobility e Astana), due UCI Pro Teams (Pinarello e Tudor) e cinque Wild Card (Bardiani, MBH Bank CSB Telecom Fort, Solution Tech Nippo Rali, Polti e Rose Rockets).

Occhi puntati soprattutto sul dominatore della scena ciclistica attuale, Tadej Pogacar, lo sloveno perfettamente a suo agio tanto nelle corse da un giorno quanto nei grandi giri. A cercare di impensierirlo il britannico Thomas Pidcock, che della corsa è stato vincitore tre anni fa, il belga Wout Van Aert che ha trionfato nel 2020 e che ha le caratteristiche per esaltarsi su questo tipo di percorso, i francesi Romain Grégoire e Julian Alaphilippe, lo statunitense Neilson Powless. Occhio anche alla “concorrenza interna” per Pogacar, rappresentata dal messicano Isaac Del Toro.

I bookmakers sono daccordo per un altro dominio di Pogacar che stacca tutti nelle lavagne delle quote per la vittoria finale della Strade Bianche 2026.