Sabato arriva la prima Monumento dell’anno per il Ciclismo che entra nel vivo con la Milano-Sanremo 2026 che non sarà l’unica gara interessante per gli amanti di questo sport e gli scommettitori, andiamo infatti a vedere anche il programma completo della settimana dal 16 al 22 marzo. Anteprima Milano-Sanremo 2026.

Anteprima Milano-Sanremo 2026: percorso e guida tv della prima Monumento dell’anno

Arriva la primavera e il Ciclismo entra subito nel vivo con la prima Monumento dell’anno, la Milano-Sanremo 2026. La Classicissima torna a prendersi la scena sabato 21 marzo. Da Pavia al celebre traguardo di via Roma, quasi 300 chilometri di corsa verso il mare. Sarà tris di Mathieu van der Poel, o sarà la prima del cannibale Tadej Pogacar? Un italiano tornerà a vincere otto anni dopo Vincenzo Nibali o avremo un vincitore a sorpresa? Vediamo di capirlo in questa anteprima.

Percorso. La Milano-Sanremo 2026 parte da Pavia per il terzo anno consecutivo. Inizialmente si punta Milano e una volta raggiunta la Certosa ci si immette nel percorso tradizionale. Dopo un secondo passaggio dentro Pavia, la corsa rientra nel percorso del 2025 a Voghera e di seguito tocca Tortona. Da lì, si passa per altri luoghi classici della corsa, come Ovada e il tradizionale Passo del Turchino, dopo il quale si scende fino a sbarcare sul mare (qui mancheranno 138 chilometri al traguardo). Si procede quindi verso ovest lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita negli anni dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni del secolo scorso: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). Quest’ultima comincia a 9 km dall’arrivo e termina ai -5,3. La successiva discesa è molto impegnativa, con un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Gli ultimi 2 km sono su lunghi rettilinei nelle vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

Guida TV. La Milano-Sanremo 2026 comincia alle 10:10 e sarà trasmessa in diretta integrale fin dal chilometro zero sui canali di Eurosport e in streaming su Discovery+ e HBO Max con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Starting List e i favoriti per la Milano-Sanremo 2026

Negli ultimi anni abbiamo spesso a un duello stellare nelle Classiche di primavera ed è impossibile non partire dagli stessi due nomi quando si parla di favoritia. Da una parte Mathieu van der Poel, re della corsa nel 2023 e nel 2025, un vero killer in queste corse e non solo. Dall’altra Tadej Pogacar, il numero 1 del ciclismo mondiale, che sogna in maniera quasi ossessiva di vincere anche la Sanremo per rendere il suo palmarès ancora più leggendario (e che verosimilmente sarà la benzina che incendierà la corsa). Il terzo uomo, come nel 2025, potrebbe essere Filippo Ganna, l’unico a restare coi due fenomeni fino al traguardo e già due volte 2° in via Roma.

Da includere nella contesa due corridori che fungono da “piano B” per Pogacar e van der Poel e le loro UAE e Alpecin, ovvero Isaac Del Toro e Jasper Philipsen. Il messicano potrebbe fungere da ago della bilancia della corsa, mentre il belga sa come si vince la Classicissima (primo nel 2024). Tra le mine vaganti c’è sicuramente Thomas Pidcock, che può muoversi in salita come in discesa. Romain Gregoire è in ottima forma e proverà a restare coi migliori quando la situazione si scalderà.

La lista degli outsider è molto lunga e comprende anche diversi ex vincitori, come Matej Mohoric o Wout van Aert, che sembra avere qualcosa in meno di chi parte in pole e dovrà inventarsi qualcosa. Tra i giovani, occhio ai rampanti Paul Magnier e Matthew Brennan. La Lidl Trek è orfana di Mads Pedersen, ma può contare su Søren Kragh Andersen (tre top 10 alla Sanremo), mentre Jonathan Milan sembra partire un filo più indietro nelle gerarchie.

Quote Ciclismo: Van der Poel favorito per il tris

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Milano-Sanremo 2026 con Mathieu van der Poel @2.37 che stacca di poco Tadej Pogacar @2.87, sono loro le due grandi stelle e favoriti, ma poi c’è anche la rappresentanza azzurra con Filippo Ganna @10 che apre la serie di nomi che potrebbero essere contender, con Jasper Philipsen e Wout van Aert entrambi @17 appena dietro, poi abbiamo anche Isaac Del Toro, Tobias Lund Anderesen e Matthew Brennan tutti @23.

Il programma settimanale del Ciclismo

La prima Monumento dell’anno è in arrivo visto che sbato 21 marzo è in programma l’edizione numero 117 della Milano-Sanremo, la Classicissima come abbiamo visto, ma ci attendendo anche tante altre belle gare da seguire, a cominciare dalla Milano-Torino, fissata per mercoledì 18. Ecco il programma della settimana (16-22 marzo 2026).

Lunedì 16 marzo

Tour de Taiwan – Seconda tappa (2.1)

Martedì 17 marzo

Tour de Taiwan – Terza tappa (2.1)

Mercoledì 18 marzo

Milano-Torino (1.Pro)

Nokere Koerse (1.Pro)

Tour de Taiwan – Quarta tappa (2.1)

Nokere Koerse Donne (1.Pro)

Giovedì 19 marzo

Gp de Denain (1.Pro)

Tour de Taiwan – Quinta tappa (2.1)

Venerdì 20 marzo

Bredene Koksijde Classic (1.Pro)

Sabato 21 marzo

Milano-Sanremo (1.UWT)

Clàssica Terres de l’Ebre (1.1)

Milano-Sanremo Donne (1.WWT)

Domenica 22 Marzo

Gp Monseré (1.1)

Midwest Classic Donne (1.1)

Giro dell’Appenino Donne (1.1)

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