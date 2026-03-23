Pronostici Ciclismo: Vuelta a Catalunya, programma, tappe, protagonisti, quote e scommesse sul giro catalano dal 23 al 29 marzo 2026

Pronostici Vuelta a Catalunya 2026
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23 Marzo 2026

Si torna sulle due ruote con un altro appuntamento di Ciclismo da non perdere, la Vuelta a Catalunya che si disputerà dal 23 al 29 marzo 2026 lungo 7 tappe che siamo andati a vedere, con i protagonisti più attesi e le quote, con Jonas Vingegaard super favorito. Pronostici Vuelta a Catalunya 2026.

Pronostici Vuelta a Catalunya 2026: i protagonisti

Arriviamo da una spettacolare settimana di Ciclismo con la mitica Milano-Sanremo, che è andata ad un infinito Tadej Pogačar che cade, rimonta e poi vince. Ora il grande ciclismo si trasferisce nel nord della Spagna per la Vuelta a Catalunya 2026, l’edizione 105 in programma dal 23 al 29 marzo per una corsa a 7 tappe lunga 1081.1 km e con un dislivello complessivo di 20436 metri.

Senza rivali nella Parigi-Nizza, dove si è aggiudicato due tappe e la classifica generale, il danese Jonas Vingegaard è l’uomo da battere. Secondo alla Volta a Catalunya nel 2023, il belga Remco Evenepoel nel 2026 ha collezionato sei successi, cinque dei quali raccolti in Spagna, e sarà il principale avversario di Vingegaard.

Terzo in Catalogna tanto nel 2022 che nel 2023, il portoghese João Almeida è sempre a caccia del primo acuto stagionale. Primo alla Milano-Torino e secondo alla Milano-Sanremo, il britannico Thomas Pidcock ha una condizione strepitosa. Spesso brillante alla Vuelta, l’australiano Jay Vine in Spagna si trova bene.

Terzo al Tour de France 2025, il tedesco Florian Lipowitz non può essere sottovalutato. L’ecuadoriano Nairo Quintana, che ha appena annunciato il ritiro a fine stagione, è l’unico iscritto che ha già conquistato (nel 2016) la Volta a Catalunya.

Terzo l’anno scorso in Catalogna, lo spagnolo Enric Mas spera di smentire la nomea di eterno piazzato. Quinto alla Parigi-Nizza, dove si è anche preso il lusso di battere Vingegaard in una volata a due, il francese Lenny Martinez ha i numeri per fare bene. Secondo all’UAE Tour nel 2025, Giulio Ciccone è l’italiano più atteso.

Pronostici Vuelta a Catalunya 2026

Pronostici Vuelta a Catalunya 2026

Le tappe della Vuelta a Catalunya 2026

Vediamo tutte le tappe con date, le località di partenza e di arrivo, ma anche la lunghezza della tappa e il dislivello che i corridori dovranno affrontare.

23/03 Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols 172.7 km 2150 metri
24/03 Figueres – Banyoles 167.4 km 1898 metri
25/03 Mont-roig del Camp – Vila-seca 159.4 km 2279 metri
26/03 Mataró Vallter 173 km 4041 metri
27/03 La Seu d’Urgell La Molina/Coll de Pal 155.3 km 4556 metri
28/03 Berga Queralt 158.2 km 3895 metri
29/03 Barcelona – Barcelona 95.1 km 1617 metri

Quote: chi vincerà il giro catalano?

Come anticipato l’uomo da battere è Jonas Vingegaard, e lo confermano anche le quote per la vittoria finale della 105° edizione della Vuelta a Catalunya.

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