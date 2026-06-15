Mercoledì inizia il secondo appuntamento in attesa del Tour de France, ovvero l’89° edizione del Giro di Svizzera dove torna sui pedali la stella slovena Tadej Pogacar, grande favorito per la vittoria finale. Per l’Italia attenzione ad Antonio Tiberi. Vediamo protagonisti, favoriti e le analisi di tutte le 5 tappe di questa corsa a tappe di ciclismo, col programma completo e il Pronostico Giro di Svizzera 2026.

Pronostico Giro di Svizzera 2026: le stelle al via e i favoriti

Dopo il Tour Auvergne – Rhône-Alpes, l’ex Delfinato, che è terminato da poco con la vittoria di Del Toro, la stagione del Ciclismo si avvicina al secondo grande giro, il Tour de France, ma prima c’è il Giro di Svizzera 2026, il secondo appuntamento che anticipa la Grande Boucle.

L’attesa è tanta, anche perché torna in gara Tadej Pogacar che abbiamo visto l’ultima volta proprio in Svizzera, tra fine aprile ed inizio maggio al Romandia. Ora la stella slovena della UAE Team Emirates – XRG, si prepara per provare a portare a casa la sua seconda Maglia Gialla, dopo aver rinunciato al Giro d’Italia vinto da Vingegaard che non sarà tra i rivali di Pogacar questa settimana in terra elvetica.

Ci sarà invece Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), connazionale di Pogacar, oltre al francese Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e al veterano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Tra i nomi altisonanti invece spicca sicuramente quello di Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ma da seguire anche Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

In casa Italia l’uomo da seguire è certamente Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) che ha come obiettivo quello di far bene al Tour de France. Tanti gli azzurri al via che escono dal Giro d’Italia, come Alberto Bettiol ed Alessandro Pinarello.

Tutte le tappe del Giro di Svizzera 2026

La storica corsa a tappe svizzera, giunta all’edizione numero 89, prende il via da Sondrio e si conclude a Villars-sur-Ollon dopo aver percorso 633,5 chilometri in cinque tappe. Le squadre presenti, al via le diciotto formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Joao Almeida, vincitore dello scorso anno davanti a Kevin Vauquelin e a Oscar Onley.

Mercoledì 17 giugno, prima tappa: Sondrio–Sondrio (144 km)

Si parte e si arriva in Italia. L’arrivo a Sondrio potrà offrire, fin da subito, indicazioni importanti in ottica classifica generale. Le due impegnative salite finali potranno già creare selezione. I corridori si cimentano con le scalate di Ponte di Valtellina, 1,4 chilometri al 9,2% di pendenza media, e Bordighi, 1,1 chilometri al 12% di pendenza media.

Giovedì 18 giugno, seconda tappa: Locarno – Locarno (157,7 km)

Un percorso ondulato conduce i ciclisti fino al traguardo volante di Cugnago. La salita di Fanghi, 2,5 chilometri al 7% di pendenza media, e quella di Via Consiglio Mezzano potrebbero rappresentare l’ideale terreno di azione per corridori veloci e resistenti.

Venerdì 19 giugno, terza tappa: Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km)

La terza frazione, dopo aver proposto le salite di Wildhaus, 8,9 chilometri al 6,8%, e Schwägalp Passhöhe, 4,1 chilometri all’8,3%, continua su un terreno ondulato per poi spianare nel finale e lasciare spazio ai velocisti capaci di non perdere terreno nelle battute iniziali.

Sabato 20 giugno, quarta tappa: Aarburg – Aarburg (23,8 km – crono)

La prova contro il tempo, con partenza e arrivo ad Aarburg, propone un tracciato quasi totalmente pianeggiante, particolarmente adatto agli specialisti della disciplina.

Domenica 21 giugno, quinta tappa: Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (151 km)

Appare molto probabile immaginare che la corsa possa vivere il suo epilogo nell’ultimo giorno con una tappa che propone un dislivello di 4226 metri. I corridori affrontano, nelle prime battute, il Col de la Croix, seconda categoria di 3,9 chilometri all’8,8% di pendenza media. La discesa successiva allo scollinamento immette i corridori nel circuito finale caratterizzato dal doppio passaggio sul Col de la Croix, salita hors categorie di 19,1 chilometri al 7,1% di pendenza media.

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