Va in archivio la 113° edizione della Grand Boucle di Ciclismo, il Tour de France 2026 vinto dal favorito Tadej Pogacar, già alla sua quinta maglia gialla in carriera, e subito nettamente favorito dalle quote anche per il prossimo anno a Parigi. Risultati Tour de France 2026.
Risultati Tour de France 2026: trionfo per Tadej Pogacar
Un finale memorabile nella capitale francese, Parigi, ultimo capitolo del Tour de France 2026 e sugli Champs-Élysées brilla come non mai la stella di Mathieu van der Poel. Il neerlandese attacca all’ultimo passaggio a Montmartre e se ne va con Tadej Pogacar. I due ingaggiano un testa a testa finale che vede trionfare VDP anche se la maglia gialla alla fine è della super star slovena, che continua a scrivere il proprio nome nei libri della storia del ciclismo.
Sul podio anche il compagno di VDP, Jasper Philipsen, felicissimo per Mathieu, e Mads Pedersen che chiude al 3° posto. Per Pogacar si tratta del 5° Tour vinto in carriera, eguagliando il record storico di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.
Classifica generale finale Tour de France 2026
Vediamo la classifica finale del Tour de France 2026 con i tempi e i distacchi. Dietro a Pogacar troviamo Remco Evenepoel e Isaac del Toro mentre la stella di casa, Paul Seixas, chiude al 4° posto, davanti a Lenny Martinez, a Mattias Skjelmose, a Juan Ayuso e a Richard Carapaz. Completano la top-10 Tom Pidcock e Jordan Jegat.
CLASSIFICA FINALE MAGLIA GIALLA
|1. Tadej Pogacar
|73h56’26”
|2. Remco Evenepoel
|+6’26”
|3. Isaac Del Toro
|+9’42”
|4. Paul Seixas
|+11’56”
|5. Lenny Martinez
|+13’02”
|6. Mattias Skjelmose Jensen
|+14’59”
|7. Juan Ayuso
|+17’48”
|8. Richard Carapaz
|+20’00”
|9. Tom Pidcock
|+29’28”
|10. Jordan Jegat
|+33’21”
|11. Yannis Voisard
|+38’02”
|12. Tobias Johannessen
|+56’37”
|13. Sepp Kuss
|+1h02’23”
|14. Davide Piganzoli
|+1h03’43”
|15. Jai Hindley
|+1h23’28”
Vediamo velocemente anche gli altri premi con Carapaz che ha avuto la meglio di un solo punto su Pogacar per la Classifica Scalatori e la rispettiva Maglia a Pois.
Maglia Verde (Classifica a Punti): Mads Pedersen (Lidl-Trek) con 539 punti.
Maglia a Pois (Classifica Scalatori): Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).
Maglia Bianca (Classifica Giovani): Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG).
Classifica a Squadre: Lidl-Trek.
Premio della Combattività: Richard Carapaz (EF Education – EasyPost)
Pogacar favorito anche per la sua 6° Grand Boucle nel 2027
Si guarda già alle quote per il prossimo Tour de France 2027 e secondo i bookmakers arriverà quasi certamente la sesta maglia gialla per Tadej Pogacar che domina le lavagne @1.20 sul giovane fenomeno di casa, il francese Paul Seixas @5.50, poi arrivano gli altri big, Jonas Vingegaard @10.00 e Remco Evenepoel @11.00.
Poco più staccato Isaac Del Toro @15.00 mentre in terza fascia aprono Florian Lipowitz @34.00 e Joao Almeida @34.00. Il primo azzurro è Giulio Pellizzari @126.00 volta la posta, staccassimo in tripla cifra.
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