Pronostici Ciclismo: ancora Tadej Pogacar, sua la maglia gialla del Tour de France. Lo sloveno favoritissimo anche per la corsa del 2027

Risultati Tour de France 2026
Pronostici Ciclismo
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27 Luglio 2026

Va in archivio la 113° edizione della Grand Boucle di Ciclismo, il Tour de France 2026 vinto dal favorito Tadej Pogacar, già alla sua quinta maglia gialla in carriera, e subito nettamente favorito dalle quote anche per il prossimo anno a Parigi. Risultati Tour de France 2026.

Risultati Tour de France 2026: trionfo per Tadej Pogacar

Un finale memorabile nella capitale francese, Parigi, ultimo capitolo del Tour de France 2026 e sugli Champs-Élysées brilla come non mai la stella di Mathieu van der Poel. Il neerlandese attacca all’ultimo passaggio a Montmartre e se ne va con Tadej Pogacar. I due ingaggiano un testa a testa finale che vede trionfare VDP anche se la maglia gialla alla fine è della super star slovena, che continua a scrivere il proprio nome nei libri della storia del ciclismo.

Sul podio anche il compagno di VDP, Jasper Philipsen, felicissimo per Mathieu, e Mads Pedersen che chiude al 3° posto. Per Pogacar si tratta del 5° Tour vinto in carriera, eguagliando il record storico di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Risultati Tour de France 2026

Risultati Tour de France 2026

Classifica generale finale Tour de France 2026

Vediamo la classifica finale del Tour de France 2026 con i tempi e i distacchi. Dietro a Pogacar troviamo Remco Evenepoel e Isaac del Toro mentre la stella di casa, Paul Seixas, chiude al 4° posto, davanti a Lenny Martinez, a Mattias Skjelmose, a Juan Ayuso e a Richard Carapaz. Completano la top-10 Tom Pidcock e Jordan Jegat.

CLASSIFICA FINALE MAGLIA GIALLA

1. Tadej Pogacar 73h56’26”
2. Remco Evenepoel +6’26”
3. Isaac Del Toro +9’42”
4. Paul Seixas +11’56”
5. Lenny Martinez +13’02”
6. Mattias Skjelmose Jensen +14’59”
7. Juan Ayuso +17’48”
8. Richard Carapaz +20’00”
9. Tom Pidcock +29’28”
10. Jordan Jegat +33’21”
11. Yannis Voisard +38’02”
12. Tobias Johannessen +56’37”
13. Sepp Kuss +1h02’23”
14. Davide Piganzoli +1h03’43”
15. Jai Hindley +1h23’28”

Vediamo velocemente anche gli altri premi con Carapaz che ha avuto la meglio di un solo punto su Pogacar per la Classifica Scalatori e la rispettiva Maglia a Pois.

Maglia Verde (Classifica a Punti): Mads Pedersen (Lidl-Trek) con 539 punti.

Maglia a Pois (Classifica Scalatori): Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

Maglia Bianca (Classifica Giovani): Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG).

Classifica a Squadre: Lidl-Trek.

Premio della Combattività: Richard Carapaz (EF Education – EasyPost)

Pogacar favorito anche per la sua 6° Grand Boucle nel 2027

Si guarda già alle quote per il prossimo Tour de France 2027 e secondo i bookmakers arriverà quasi certamente la sesta maglia gialla per Tadej Pogacar che domina le lavagne @1.20 sul giovane fenomeno di casa, il francese Paul Seixas @5.50, poi arrivano gli altri big, Jonas Vingegaard @10.00 e Remco Evenepoel @11.00.

Poco più staccato Isaac Del Toro @15.00 mentre in terza fascia aprono Florian Lipowitz @34.00 e Joao Almeida @34.00. Il primo azzurro è Giulio Pellizzari @126.00 volta la posta, staccassimo in tripla cifra.

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