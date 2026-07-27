Dopo la vittoria di Tadej Pogacar al Tour de France, è già tempo di pensare alla Vuelta a Espana 2026, ultimo grande giro della stagione di ciclismo, e proprio la stella slovena tiene bloccate le lavagne delle quote, in attesa della sua decisione se partecipare o meno alla corsa iberica, dove invece ci saranno di certo Almeida e Roglic. Partecipanti Vuelta 2026.

Partecipanti Vuelta 2026: Pogacar ci sarà?

Il Tour de France si è chiuso da pochissimo, ma è già tempo di pensare alla prossima grande corsa a tappe di ciclismo, l’ultima del 2026, la Vuelta a Espana 2026, la corsa spagnola giunta all’edizione numero 81, prenderà il via da Monaco il 22 agosto e si concluderà a Granada il prossimo 13 settembre dopo aver percorso 3310,6 km.

L’interrogativo più grande, al momento, riguarda la presenza o meno di Tadej Pogacar, dominatore del Tour. Il fenomeno sloveno si è mostrato più volte possibilista sulla partecipazione, ma non ha ancora sciolto la riserva sulla propria presenza alla partenza della corsa spagnola e questo stoppa anche analisti e bookmakers che non sono ancora usciti con le quote per la vittoria della maglia rossa iberica.

La presenza del dominatore del Tour de France lo renderebbe ovviamente l’unico e principale favorito per la conquista del successo finale con il chiaro obiettivo di centrare la prestigiosa Tripla Corona conquistata dal grande rivale Vingegaard grazie al trionfo nel Giro d’Italia dello scorso maggio.

Le parole di Pogacar dopo la vittoria al Tour

Nell’intervista a fine tappa a Parigi, Pogacar ha parlato proprio di quest’ultima frazione: “Una giornata pazzesca, sono davvero senza parole. Questa è stata una giornata incredibile, con un’atmosfera clamorosa, ma sono felice che sia finito tutto e che ho vinto il mio quinto Tour. Ogni vittoria è stata speciale. Sono stato sette volte al Tour e sette volte sono salito sul podio, cinque vittorie e due secondi posti. Sono nei libri di storia ed è qualcosa di incredibile”.

Un Tour dominato, ma non sono mancati comunque i rivali: “Se vieni al Tour sai che devi soffrire sempre. Ho trovato grandi campioni con cui combattere in questo tour. Purtroppo Jonas ci ha dovuto lasciare, ma ne ho trovati tanti di avversari ed è stato difficile. Auguro a lui e anche a Lipowitz di tornare presto”. In chiusura uno sguardo al futuro e alla sua possibile partecipazione alla Vuelta: “Vedremo se ci sarò in Spagna. Adesso mi godo il momento” .

Almeida e Roglic probabili protagonisti in Spagna

In attesa di capire quali potranno essere i possibili sviluppi della scelta di Pogacar, la formazione emiratina affiderà, a meno di cambi di programma, la propria leadership all’esperto Joao Almeida. Il corridore lusitano, dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nella prima parte di stagione impedendogli la partecipazione al Giro d’Italia, torna in gara con il chiaro obiettivo di recitare un ruolo da assoluto protagonista dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno alle spalle dell’inarrivabile danese.

A guidare le ambizioni della Red Bull – BORA – hansgrohe sarà invece Primoz Roglic. Lo sloveno ha già vinto nella sua lunga carriera quattro Vuelta e potrebbe essere un autorevole candidato per una storica cinquina.

Da seguire con grande attenzione Felix Gall e Mattias Skjelmose. L’austriaco della Decathlon torna in gara dopo il prestigioso secondo posto ottenuto nella Corsa Rosa nel ruolo di primo degli umani alle spalle di Vingegaard e può sicuramente mirare ad uno dei gradini del podio. Il danese della Lidl-Trek, protagonista di un buon piazzamento sulle strade francesi, dovrebbe essere l’indiscusso capitano della sua formazione dopo un Tour in cui ha condiviso la responsabilità con lo spagnolo Juan Ayuso.

Gli italiani forse presenti alla Vuelta a Espana 2026

La lista provvisoria degli italiani per la Vuelta a Espana include alcuni nomi importanti inseriti nelle startlist preliminari dei team, sebbene le selezioni ufficiali definitive verranno confermate solo a ridosso della partenza.

Partiamo da Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che è l’uomo più atteso per le tappe di alta montagna e per una buona classifica generale. Alberto Bettiol (XDS Astana Team): a caccia di successi nelle tappe più mosse. Davide Ballerini (XDS Astana Team): fondamentale come uomo squadra e per supportare le volate o i tentativi di fughe da lontano. Filippo Fiorelli (Team Visma-Lease a Bike): presente nei piani preliminari del team per inserirsi negli sprint e nelle fughe.

Assente invece Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe). La squadra ha già ufficializzato che non prenderà parte alla Vuelta, preferendo per lui un calendario concentrato su altre corse in Italia e Spagna in vista di Europei e Mondiali.

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