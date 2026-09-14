Pronostici Ciclismo: Mas vince la Vuelta. Il programma dal 14 al 20 settembre tra Giro d’Abruzzo e Campionati del Mondo su Strada

Pronostici Ciclismo 14-20 settembre 2026
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14 Settembre 2026

Enric Mas vince la maglia rossa della Vuelta a Espana 2026, ultimo grande giro a tappe della stagione ciclistica che però continua alla grande questa settimana, con il Giro d’Abruzzo ad aprire e a chiudere l’inizio dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada. Pronostici Ciclismo 14-20 settembre 2026.

Pronostici Ciclismo 14-20 settembre 2026: il programma settimanale

Archiviata la Vuelta a España, vinta da Enric Mas che ha approfittato del ritiro di Tadej Pogacar, il calendario ciclistico internazionale ci regala una settimana interessante con tante corse, alcune organizzate in Italia, e la ciliegina finale: domenica 20 settembre, infatti, ci sono le prove a cronometro dei Mondiali di Montréal.

Lunedì 14 settembre
Tour of Taihu Lake – Terza tappa (2.1)

Martedì 15 settembre
Il Giro d’Abruzzo – Prima tappa (2.1)
Tour of Taihu Lake – Quarta tappa (2.1)

Mercoledì 16 settembre
Lotto Grand Prix de Wallonie (1.Pro)
Giro del Lussemburgo – Prima tappa (2.Pro)
Il Giro d’Abruzzo – Seconda tappa (2.1)
Tour of Taihu Lake – Quinta tappa (2.1)
Giro di Slovacchia – Prima tappa (2.1)
Lotto Grand Prix de Wallonie Dames
Chrono Fémenin de Gatineau (1.1)

Giovedì 17 settembre
Giro del Lussemburgo – Seconda tappa (2.Pro)
Il Giro d’Abruzzo – Terza tappa (2.1)
Giro di Slovacchia – Seconda tappa (2.1)
Tour de Gatineau (1.1)

Venerdì 18 settembre
Giro del Lussemburgo – Terza tappa (2.Pro)
Il Giro d’Abruzzo – Quarta tappa (2.1)
Giro di Slovacchia – Terza tappa (2.1)
Kampioenshap Van Vlaanderen (1.1)
Tour of Huangshan – Prima tappa (2.1)

Sabato 19 settembre
Giro del Lussemburgo – Quarta tappa (2.Pro)
Flandrien 0.0 Classic (1.Pro)
Giro di Slovacchia – Quarta tappa (2.1)
Gran Premio del Lazio (1.1)
Tour of Huangshan – Seconda tappa (2.1)

Domenica 20 settembre
Campionati del Mondo su Strada – Prova a cronometro maschile
Giro del Lussemburgo – Quinta tappa (2.Pro)
Giro di Slovacchia – Quinta tappa (2.1)
GP de Isbuerges – Pas de Calais (1.1)
Giro di Campania (1.1)
Gooikse Pijl P/B Lotto (1.1)
Tour of Huangshan – Terza tappa (2.1)
Campionati del Mondo su Strada – Prova a cronometro femminile

Pronostici Ciclismo 14-20 settembre 2026

Pronostici Ciclismo 14-20 settembre 2026

Giro d’Abruzzo 2026: le 4 tappe

Tra poco si alzerà il sipario sul Giro d’Abruzzo 2026, corsa a tappe di ciclismo su strada maschile giunta alla sua edizione numero trentasei. Saranno quattro le frazioni che contraddistingueranno la competizione abruzzese, andiamole a scoprire nel dettaglio. 

Prima Tappa: Cupello – Casalincontrada 155 km

Sarà un apertura non poco impegnativa, contrassegnata dal superamento delle pendici della Majella per poi terminare in cima ad un muro. 

Tappa 2: Popoli Terme – Caramanico Terme 143 km

Frazione di montagna con svariate salite tra cui spicca la più dura, la Forcella di Acciano, situata subito dopo il via. La lunga discesa successiva condurrà i corridori verso a Popoli Terme. Gli Ultimi 20 km saranno sempre in salita con culmine a Scagnano (GPM).

Tappa 3: Oricola-Piana del Cavaliere – San Benedetto dei Marsi 159 km

Tappa quasi pianeggiante con una breve salita nella parte iniziale che poi immette nella piana del Fucino. Si toccano Magliano de’ Marsi, Celano, Gioia dei Marsi per giungere a San Benedetto dei Marsi dove si percorre un circuito di 27.7 km caratterizzato da leggeri saliscendi. 

Tappa 4: Silvi – Controguerra 182 km

I muri saranno i protagonisti dell’ultima tappa con salite sempre più brevi, ma anche sempre più dure. Si viaggia verso l’entroterra, per poi dirigersi verso il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso. Si svolta poi verso nord per scalare Torricella Sicura e Campli, preludio del circuito di 29.9 km con le due salite consecutive a ridosso dell’arrivo di Colonnella e Controguerra, dove ci saranno pendenza in doppia cifra.

L’analisi del Campionato del mondo di ciclismo 2026

La 99esima rassegna iridata del Campionato del mondo di ciclismo su strada 2026 ha luogo a Montreal (Canada) dal 20 al 27 settembre 2026. Come succede ormai dal 2022, le gare in programma sono tredici: sei in linea e sette a cronometro, considerando le prove Elite, Under 23 e Juniores. 

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo sarà trasmesse IN DIRETTA INTEGRALE su Eurosport 1 e 2, visibili sulle piattaforme Discovery+ su HBO Max. I canali di Eurosport sono trasmessi anche su DAZN – incluso nel loro abbonamento – oltre che su TIMvision e Amazon Prime Video Channels con piano personalizzato.

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 20 settembre

  • Cronometro donne Elite (39,2 km) – alle 15:00
  • Cronometro uomini Elite (39,2 km) – alle 18:45

 

Lunedì 21 settembre

  • Cronometro donne Under 23 (20,2 km) – alle 15:00
  • Cronometro uomini Under 23 (31,2 km) – alle 18:00

 

  • Martedì 22 settembre
  • Cronostaffetta mista a squadre (40,4 km) – alle 14:30
  • Cronometro uomini Juniores (20,2 km) – alle 18:15
  • Cronometro donne Juniores (10,7 km) – alle 21:15

Giovedì 24 settembre

  • Prova in linea donne Under 23 (134 km) – alle 15:00
  • Prova in linea uomini Juniores (134 km) – alle 19:30

Venerdì 25 settembre

  • Prova in linea uomini Under 23 (174,2 km) – alle 15:00
  • Prova in linea donne Juniores (80,4 km) – alle 20:15

Sabato 26 settembre

  • Prova in linea donne Elite (180,4 km) – alle 15:00

Domenica 27 settembre

  • Prova in linea uomini Elite (273,7 km) – alle 15:00

Quote Mondiali di Ciclismo 2026

Vediamo le principali quote antepost sui Mondiali di Ciclismo su Strada 2026 e il grande favorito per la Cronometro Individuale Maschile è Remco Evenepoel @1.20, con il nostro Filippo Ganna @5.00 primo avversario, ma molto staccato. Dietro tutti gli altri con Tobian Foss, Stefan Kung e Mathias Vacek tutti @34.00 volte la posta.

Remcon Evenepoel @3.50 parte favorito anche per il Campionato del Mondo di Ciclismo su strada, con Isaac Del Toro @4.00 qui più vicino, e c’è anche la stellina francese Paul Seixas @4.50 che potrà dire la sua come Mathieu van der Poel @7.50 mentre con Wout van Aert @12.00 e Tom Pidcock @12.00 si sale in doppia cifra. Qui il primo rappresentate azzurro è Giulio Ciccone @26.00.

Nel mondiale Femminile la ciclista da battere è Demi Vollering @1.72 su Kimberly LeCourt @5.00. Più staccata Elisa Longo Borghini @15.00 che si lascia alle spalle un trio di corritrici tutte @17.00 di quota: Paula Blasi, Marlen Reusser e Katarzyna Niewiadoma.

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