Nella prima grande corsa a tappe classica francese abbiamo la possibilità di vedere di nuovo la sfida tra i due protagonisti dell’ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: le tappe in programma

Prima tappa – 5 marzo: La Verrière – La Verrière (169.4 km) Tim Merlier

Seconda tappa – 6 marzo: Bazainville – Fontainebleau (163.7 km)

Terza tappa – 7 marzo: Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (Cronometro a squadre 32.2 km)

Quarta tappa – 8 marzo: Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164.7 km)

Quinta tappa – 9 marzo: Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux (212.4 km)

Sesta tappa – 10 marzo: Tourves – La Colle-sur-Loup (197.4 km)

Settima tappa – 11 marzo: Nice – Col de la Couillole (142.9 km)

Ottava tappa- 12 marzo: Nice – Nice (118.4 km)

Le prime due tappe sono dedicate ad i velocisti. La terza è innovativa con una cronometro a squadre, per la quale il tempo viene assegnato al primo corridore per team e può già definire distacchi importanti in classifica.

La quarta tappa è la prima con arrivo in salita. Corsa non difficilissima, ma per essere ad inizio stagione può già fare selezione nel finale e nella precedente salita del Col de Beaulouis. La quinta tappa è l’ultimo appuntamento per velocisti. Le salite sono all’inizio, il finale comunque è particolarmente nervoso con probabile arrivo in gruppetto.

La sesta tappa del venerdì apre il weekend decisivo. Una tappa molto nervosa, con diversi muri, che può regalare ad una gioia a gli specialisti delle gare di un giorno e vantaggi in classifica generale a chi ha la gamba. La settima tappa si può definire la regina, con il traguardo più alto mai raggiunto per la Parigi-Nizza, il Col de la Couillole. Si chiude domenica, con la solita tappa corta ma intensa della Parigi-Nizza che rispecchia il percorso dello scorso anno.

Pronostico Parigi-Nizza 2023 seconda tappa: sarà bis per Tim Merlier?

La seconda tappa vede di nuovo favorito Tim Merlier, già vincitore della prima. Il suo avversario accreditato e nostro principale favorito è Arnaud De Lie, il quale ha dimostrato una buona gamba il giorno prima e se accompagnato dalla squadra può fare una buona volata. Sembrano un passo indietro Sam Bennett e Mads Pedersen.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: chi la spunterà per la vittoria finale?

Questa edizione pone di fronte la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sfida molto delicata che avrà vari snodi importanti, a cominciare dalla cronometro a squadre, dove il danese può dare una prima spallata. Sulla condizione in cui si sono presentati, lo sloveno appare già pronto, forte già di diverse vittorie e più preparato ad affrontare tappe diverse tra loro in breve tempo.

Possibili outsider sono sicuramente Daniel Martinez e Simon Yates, ma devono sperare che i principali favoriti in questa settimana vadano fuori giri.

