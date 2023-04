Ultima tappa del Tour of the Alps, conosciuto anni fa come il Giro del Trentino. Si decideranno le sorti della classifica finale, dove il grande favorito è Tao Geoghegan Hart.

Il percorso della quinta tappa

Percorso tutto trentino con 144,5 chilometri, si partirà da Cavalese e si arriverà a Brunico. Si tratta dell’ultima corsa a tappe di un certo rilievo, in preparazione del Giro d’Italia, previsto con partenza il 6 maggio. Sono due le ascese principali in questa giornata, una ad inizio corsa, che potrebbe dare vita ad una fuga ed una a 20 chilometri dal traguardo. Il finale prevede una discesa ed un arrivo in pianura.

Pronostico Tour of the Alps: tappa e corsa per Tao Geoghegan Hart?

Il corridore del Team Ineos è il favorito per la vittoria finale ed anche per questa tappa. Molto dipenderà dalla possibile fuga iniziale. Nel caso in cui sarà formata da corridori che non partecipano alla classifica generale, il gruppo potrebbe lasciarla andare come successo nella tappa di ieri.

In caso di fuga si possono fare nomi di possibili outsider a quota alta come Joe Dombrowski, Luis Leon Sanchez e Geoffrey Bouchard. In caso di arrivo dei corridori di classifica, Tao Geoghegan Hart è giustamente il favorito, come previsto dai bookmakers, visto anche le vittorie in due tappe in questa edizione.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Gli avversari non mancano, a cominciare da Aleksandr Vlasov e Hugh Carthy. Sta correndo molto bene il nostro Lorenzo Fortunato, che però in caso di arrivo con i migliori non ha lo spunto per vincere in volata. Uno che potrebbe averlo è Jack Haig, che sta tornando ad i suoi livelli.