E’ il giorno della classica tedesca Eschborn-Francoforte. Una gara di un giorno che ha visto spesso primeggiare i velocisti guardando l’albo d’oro delle recenti edizioni.

Pronostico Eschborn-Francoforte 2023: una corsa per velocisti

La storia di questa corsa tedesca ci offre nelle ultime edizioni solo vittorie di ruote veloci. A cominciare dal campione in carica Sam Bennett, passando per il favorito di questa edizione Jasper Philipsen, vincitore di questo evento nel 2021. Parteciperà a questa edizione anche Alexander Kristoff, autore di un poker di vittorie consecutive dal 2014 al 2018 (nel 2015 non venne disputata) e sempre sul gradino più basso del podio nelle ultime 3 edizioni.

Sono sette le vittorie italiane in questa corsa, ottenute da corridori diversi. Il primo è stato Gianbattista Baronchelli nel lontano 1980. La più recente risale al 2012 con Moreno Moser.

I favoriti per la vittoria in questa edizione

Come anticipato, il favorito è Jasper Philipsen. In questa prima parte di stagione si è dimostrato il velocista più in forma, reggendo anche gare con continui attacchi. Fattore non da poco, visto che il percorso di questa edizione è differente rispetto agli ultimi anni e prevede un paio di tratti molto difficoltosi. Questo potrebbe sfavorire proprio il campione in carica, Sam Bennett, velocista puro.

Arnaud De Lie e Michael Matthews sono velocisti che hanno le carte in regola per arrivare con il gruppo dei migliori in caso di corsa agitata. Alexander Kristoff, con 7 podi consecutivi, deve essere per forza nominato tra i possibili protagoni.

Per gli azzurri le speranze sono riposte a Matteo Trentin, Simone Consonni e Matteo Moschetti. Sono tutti possibili outsider, in caso di corsa movimentata. Dovesse arrivare il gruppo in blocco con tutti i migliori velocisti non avrebbero possibilità.

Nomi esotici per la vittoria finale ad alta quota se ne potrebbero fare veramente tanti. Proviamo a dirne tre: Soren Kragh Andersen, Max Walscheid e Nils Politt.