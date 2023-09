Pronostici Ciclismo Sepp Kuss vince l’edizione 2023 della Vuelta A Espana un pò a sorpresa e si candida tra gli outsiders anche per il prossimo grande giro, il Tour de France del 2024, in seconda fascia dietro ai soliti quattro, Vindegaard, Pogacar, Evenepoel e Roglic.

Pronostici Ciclismo Sepp Kuss vince la Vuelta

La Vuelta a España 2023 va in archivio con una vittoria a sorpresa da il ciclista che non ti aspetti, Sepp Kuss che trionfa nel dominio della Jumbo-Visma, uno squadrone che comprendeva gli altri due vincitori di Grandi Giri quest’anno, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. La maglia rossa rimane fino alla fine addosso allo statunitense, alfiere della Jumbo-Visma, vince ufficialmente la classifica generale davanti a due compagni di squadra: il danese Jonas Vingegaard è secondo a 17″, mentre lo sloveno Primoz Roglic è terzo a 1’08”.

Di seguito le tre principali classifiche individuali finali della Vuelta a España 2023:

CLASSIFICA GENERALE FINALE VUELTA A ESPANA 2023

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 76H 48′ 21” – B : 20” –

2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 76H 48′ 38” + 00H 00′ 17” B : 38” –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 76H 49′ 29” + 00H 01′ 08” B : 28” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 76H 51′ 39” + 00H 03′ 18” B : 10” –

5 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 76H 51′ 58” + 00H 03′ 37” – –

CLASSIFICA GPM FINALE VUELTA A ESPANA 2023

1 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 135 PTS –

2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 51 PTS –

3 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 39 PTS –

4 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 35 PTS –

5 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 33 PTS –

CLASSIFICA GIOVANI FINALE TAPPA VUELTA A ESPANA 2023

1 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 76H 51′ 39” – B : 10” –

2 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 76H 56′ 21” + 00H 04′ 42” – –

3 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 76H 58′ 29” + 00H 06′ 50” – –

4 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 76H 59′ 59” + 00H 08′ 20” B : 10” –

5 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 77H 05′ 05” + 00H 13′ 26” B : 4” –

Pronostici Ciclismo Sepp Kuss: occhio al prossimo Tour

Forse si esagera, probabile Kuss rimarrà un gregario di lusso nei prossimi grandi giri, tornando a fare il lavoro sporco per i big, ma alcuni pensano che invece lo statunitense potrebbe diventare un contender anche nei grandi giri del 2024. Per esempio la sua quota è molto scesa per il prossimo Tour de France dove prima era in tripla cifra (come in questa Vuelta).

Del resto anche il sottotetto dell’intervista rilasciata da Kuss va nella direzione ad un ritorno da gregario: “Non sono una persona o un corridore diverso, rimango sempre io. Chiaro che questa vittoria cambi qualcosa ma mi porto dietro una esperienza con tantissimi bei ricordi e momenti. Ora si festeggia, ci sono sia la mia famiglia che gli amici: sarà davvero speciale. Voglio condividere il successo con la squadra e con lo staff, per ricordare quello che abbiamo vissuto in queste settimane“.

Quote Tour de France 2024

Vediamo le primissime quote per il Tour de France 2024 del prossimo giugno. La vittoria alla Vuelta fa scendere la quote di Sepp Kuss @21 ora in seconda fascia, assieme ad Juan Ayuso @15, e dietro al poker di campioni, con Jonas Vindeggard @1.66 che stacca tutti. Il primo avversario sarà Tadej Pogacar @3.25 poi arrivano leggermente più staccati Remco Evenepoel @7 e Primoz Roglic @9.

