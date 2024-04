Pronostici Liegi-Bastogne-Liegi 2024. L’anteprima sulla classica che chiude il trittico delle Ardenne, e che verrà corsa questa domenica. Vediamo protagonisti, quote e i nostri consigli per le scommesse sul Ciclismo.

Pronostici Liegi-Bastogne-Liegi 2024: starting list

Il trittico delle Ardenne si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi 2024, la terza classica nel giro di otto giorni, e questa volta tornano i big. Per esempio la UAE Team Emirates porterà Tadej Pogacar, il fuoriclasse sloveno che vuole chiudere il cerchio aperto lo scorso anno con Amstel Gold Race e Freccia Vallone, interrotto solo dalla caduta ed il conseguente infortunio che ne ha condizionato la parte rimanente del 2023, e che apre da grande favorito come vedremo nelle quote.

La Ineos-Grenadiers pare puntare su Tom Pidcock ed Egan Bernal, mentre la Jayco AlUla si affida alla coppia Michael Matthews-Simon Yates. La Israel-Premier Tech avrà tra le proprie fila Stephen Williams, vincitore della Freccia, mentre in casa Visma | Lease a Bike il capitano sarà Tiesj Benoot. Ma occhio a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che, al solito, quando è presente, punta alla vittoria.

Tra gli italiani per la Lidl-Trek ci sarà Andrea Bagioli, che appare però la ‘seconda punta’ alle spalle di Mattias Skjelmose. Anche Andrea Piccolo potrebbe ricoprire il ruolo di gregario per Ben Healy e Richard Carapaz. Lorenzo Fortunato (Astana) proverà invece a mettere benzina in vista del Giro d’Italia (forfait di Samuele Battistella). Ci sarà anche l’azzurro Lorenzo Germani a fare da gregario nella squadra della Groupama-FDJ, con i i transalpini che presentano una coppia di capitani: David Gaudu-Valentin Madouas.

Pronostici Liegi-Bastogne-Liegi 2024: favoriti e possibili sorprese

Pogacar favorito d’obbligo, e lo vedremo anche dopo nelle quote che lo vedono dominare la lavagna su Van Der Poel e poi arriva Pidcock che pochi giorni fa vinceva l’Amstel Gold, e potrà essere protagonista anche alla Liegi-Bastogne-Liegi. In seconda fascia segnaliamo Skjelmose, Healy e anche Van Gils che di recente si è messo in evidenza tra le cadute alla Freccia Vallone.

Attenzione alle condizioni meteo, il tempo non dovrebbe essere severo come alla Freccia Vallone, ma anche per domenica è attesa pioggia su questa classica.

Con Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel che si sono risparmiati proprio la Freccia, e sono riposati, è difficile pensare che qualcuno possa inserirsi tra i due per la vittoria finale, con lo sloveno che solitamente in questa classica detta legge.

Quote interessanti: Maxim Van Gils in top-3, anche Santiago Buitrago top-3 potrebbe andare sul podio mentre Ben Healy top-10, piazzato tra i primi 10 è un altra idea che potrebbe farci vincere soldino, come il piazzamento di Dylan Teuns top-10, ma è più difficile e più azzardato.

Quote Liegi-Bastogne-Liegi 2024

Ecco le quote Sisal per la vittoria finale della Liegi-Bastogne-Liegi 2024 che si correrà domenica 21 aprile.

