Pronostici Giro di Romandia 2024. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi è tutto pronto per il Giro di Romandia, 77° edizione della breve corsa a tappe (5) svizzera che siamo andati ad analizzare tappa per tappa, quota per quota, per le migliori scommesse sul Ciclismo, in preparazione all’imminente Giro d’Italia.

Pronostici Giro di Romandia 2024: i protagonisti

77° edizione del Giro di Romandia 2024 al via da martedì col prologo di 2 km, si tratta dell’ultimo mini tour in preparazione al Giro d’Italia. I favoriti d’obbligo sono Juan Ayuso ed Adam Yates (entrambi UAE Team Emirates), ma attenzione anche ad Egan Bernal, corridore che in passato ha vinto anche una maglia rosa, prima di un brutto incidente, ma sta tornando ai suoi livelli e ha una bella squadra dietro (INEOS Grenadiers). In 4° piazza Brandon McNulty che può sempre dire la sua.

Tra le possibili sorprese facciamo due nomi su tutti a quota alta.Alexey Lutsenko @25 che non ha la squadra rispetto ai favoriti citati prima, ma è forse quello che singolarmente sta meglio di tutti (ha vinto in Abruzzo e ha fatto top-10 alla Liegi). L’altro nome, sempre @25 volte la posta, è Richard Carapaz che se centra la settimana giusta può vincere; è un incognita ma tra vittorie di tappa e vittoria finale è da segnalare, può fare tanto bene come tanto male, rimanendo nell’anonimato, ma @25 è da segnalare e da attenzione anche per le prossime tappe.

Sul fronte azzurro c’è grande attesa per il ritorno di Giulio Ciccone dopo lo stop. L’abruzzese inizierà proprio in terra elvetica la sua stagione che poi si proietterà verso Tour e Vuelta. Tra gli italiani attenzione anche Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che andrà al Giro da spalla per Antonio Tiberi. Per le volate torna protagonista Alberto Dainese, anche lui protagonista nella Corsa Rosa.

Pronostici Giro di Romandia 2024: il percorso ai raggi X

Si inizia con un veloce prologo da poco più di 2 km, che in molti bookmakers non è nemmeno quotato, poi da domani si farà sul serio con la prima tappa, anche se la giornata decisiva dovrebbe essere quella della quarta tappa. Andiamole a vedere.

PROLOGO, PAYERNE-PAYERNE

Un prologo di appena due chilometri e duecento ottanta metri. Prima giornata che si deciderà sul filo dei centesimi in un percorso comunque tortuoso e pieno di curve in quel di Payerne, comune del Canton Vaud con toponimo francese; in tedesco Peterlingen che significa desueto. Un po’ come questo prologo davvero breve e che si vede sempre meno nel ciclismo moderno.

PRIMA TAPPA: CHATEAU D’OEX-FRIBURGO

Per la prima frazione in linea ci sono da percorrere 165,7 chilometri dalla partenza di Château d’Oex all’arrivo di Friburgo. Un percorso mosso con poca pianura, ma di salite vere e proprie non ce ne sono, ad esclusione di quella che terminerà dopo 50 km dalla partenza. Finale nervoso e tappa appunto adatta a quegli sprinter che sapranno mantenere le ruote e le energie dopo una giornata che si potrebbe annunciare scoppiettante.

SECONDA TAPPA: FRIBURGO-SALVAN/LES MERECOTTES

Primo dei due arrivi in salita nella tappa più lunga di tutta la settimana. Si parte da Friburgo e il traguardo sarà posto sull’ascesa di Les Marécottes dopo una giornata da 171 chilometri. Primi tre quarti di frazione sostanzialmente piatta, prima di arrivare al km 100 dove inizierà la prima salita di giornata. Scollinamento quando mancheranno 50km al traguardo, lunga discesa e poi tratto di pianura prima di arrivare all’attacco dell’ascesa finale. Erta che misura 8 km e presenta una pendenza media del 7.3%.

TERZA TAPPA: ORON-ORON

Altra frazione che potrebbe dire molto in chiave classifica generale. Si tratta infatti della seconda prova contro il tempo della settimana, ma questa volta con chilometraggio superiore e più probante. Diciannovemila metri da percorrere in queste cronometro che circumnaviga la cittadina di Oron. Prima parte che tende a salire, ma sempre con pendenze dolci, seconda metà invece in cui si scendere verso il centro abitato. Qui sono presenti sicuramente più rettilinei rispetto al prologo d’apertura, anche se le zone tortuose non mancheranno di certo.

QUARTA TAPPA: SAILLON-LEYSIN

Senza mezzi termini la frazione regina, con 5 GPM da scalare e quasi 3400 metri di dislivello. Dopo due giornate in cui la classifica avrà preso una fisionomia più chiara, in questa quarta tappa si potrà confermare il verdetto o ribaltare il tutto. Lo spazio per azioni, anche da lontano, c’è sicuramente. Prima ascesa che partirà dopo poco meno di 40 km di sostanziale pianura, e da questo momento si alterneranno salite e discese quasi senza soluzione di continuità. L’ultima ascesa misura 10,9 km, presenta una pendenza media del 7% arrivando a toccare picchi del 13% nel corso della prima parte.

QUINTA TAPPA: VERNIER-VERNIER

Ultima tappa da non sottovalutare, che si disputerà in un circuito molto tortuoso in quel di Vernier. In tutto saranno 150 i chilometri da percorrere in questa ultima giornata, che presenta quasi 2000 metri di dislivello senza quasi mai dare respiro ai ciclisti. Tappa che ricorda da vicino una classica, con un finale molto complicato a livello di curve e contro curve, con continui strappi che la potrebbe far pensare come una piccola Amstel Gold Race.

Le quote sul Giro di Romandia

