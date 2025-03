Tutto pronto per la prima Classica Monumento che accende la stagione del ciclismo. Andiamo a vedere l’anteprima e le analisi sulla Milano-Sanremo con programma, percorso, favoriti, possibili sorprese e quote. Il fenomeno Tadej Pogacar è ancora una volta favorito, ma questa volta i contender e le possibili sorprese sono molte. Pronostici Milano Sanremo 2025.

Pronostici Milano Sanremo 2025: arriva la prima Monumento di ciclismo

La Milano-Sanremo 2025 andrà in scena sabato 22 marzo e sono tanti i papabili vincitori della prima Classica Monumento della stagione di Ciclismo. Da Pavia alla mitica via Roma, 289 chilometri per assegnare un titolo a cui possono ambire in molti (17 vincitori diversi negli ultimi 17 anni), ad iniziare ovviamente dal campione del mondo Tadej Pogacar.

L’Italia si affiderà soprattutto a Jonathan Milan e Filippo Ganna: il friulano ha vinto due tappe in volata alla Tirreno-Adriatico, dove il piemontese ha chiuso al secondo posto in classifica generale dimostrando un buona forma in salita e imponendosi nella cronometro. Attenzione anche a Michael Matthews e Mads Pedersen, senza sottovalutare altri uomini in forma come homas Pidcock, Stefan Kung, Magnus Cort Nielsen, Maxim Van Gils e Olav Kooij.

I favoriti. Oltre a Pogacar tanti candidati, compreso Filippo Ganna

Tadej Pogacar (UAE Emirates) vuole chiudere il cerchio mettendo in bacheca anche Sanremo che è l’ultima Monumento che gli manca, assieme a Roubaix, e sarà molto motivato. A sfidarlo l’ex iridato Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che la Sanremo l’ha giа vinta nel 2023, ma ci sarà da tenere d’occhio anche il suo compagno della Alpecin-Deceuninck, e campione uscente, Jasper Philipsen. Anche Mads Pedersen (Lidl Trek), uscito alla grande dalla Parigi-Nizza, ha grande gamba e non sarà facile batterlo sul Poggio.

La sorpresa potrebbe essere Thomas Pidcock (Q36.5), ciclista completo e in netta crescita in questo inizio di stagione. L’Italia si affida alle sue due stelle che hanno buone chance di vittoria, Filippo Ganna (INEOS) e Jonathan Milan (Lidl Trek). In particolare Ganna ha vinto la cronometro e chiuso al secondo posto la Tirreno-Adriatico, corsa nella quale il secondo ha trionfato in due volate e sul Poggio può stare con i più forti.

Più indietro segnaliamo Biniam Girmay (Intermarché) e Magnus Cort (Uno-X) che partono in seconda fascia come Maxim van Gils (Red Bull BORA), Michael Matthews (Jayco AlUla), Olav Kooij (Visma) ed ex vincitori come Matej Mohoric (Bahrain) e Julian Alaphilippe (Tudor).

FAVORITI

Pogacar *****

Van der Poel, Pedersen ****

Ganna, Pidcock, Milan, Philipsen ***

Percorso Milano-Sanremo 2025

La corsa partirà da Pavia come nel 2024 e nei primi chilometri ci si dirigerà verso Milano, per poi entrare nel percorso classico nei pressi della Certosa. Percorso sostanzialmente pianeggiante in questa prima parte, dove si transiterà per Casteggio, Voghera e Tortona. Ci sarà un’altra piccola deviazione, toccando Rivanazzano e Salice Terme, per rientrare nel disegno tradizionale a Tortone.

Dopo Ovada, la strada salirà leggermene fino a incontrare in Passo del Turchino, la cui sommità è posta a 150 chilometri dal traguardo e nei pressi del quale si entra in Liguria. Dopo una veloce discesa si arriverà sul mare e si devierà verso destra, seguendo la costa sulla statale Aurelia fino alla fine della corsa. Dopo aver superato Varazze, Savona, Albenga, i corridori affronteranno la classica sequenza dei Capi: Mele, Cervo e Berta. Da lì in poi, la corsa esploderà e la tensione e la velocità saranno altissime.

A San Lorenzo al Mare si incontrerà la salita della Cipressa (5,6 km al 4,1%, max 9%). Seguirà una discesa molto tecnica per tornare sull’Aurelia in vista del gran finale. Il punto più atteso sarà il Poggio di Sanremo, che inzierà a 9 chilometri dalla conclusione. Una salita di 3,7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% prima dello scollinamento, un possibile trampolino di lancio per tanti atleti. Dopo una discesa tosta, su strada stretta e piena di tornanti, si tornerà ancora sull’Aurelia per gli ultimi due chilometri totalmente pianeggianti e l’ultima curva a 750 metri dal traguardo di via Roma. Il percorso misura 289 chilometri.

Ultimi vincitori, albo d’oro Milano-Sanremo 2025

2024 J. PHILIPSEN (BEL) 2023 M. VAN DER POEL (NED) 2022 M. MOHORIC (SLO) 2021 J. STUYVEN (BEL) 2020 W. VAN AERT (BEL) 2019 J. ALAPHILIPPE (FRA) 2018 V. NIBALI (ITA) 2017 M. KWIATKOWSKI (POL) 2016 A. DEMARE (FRA) 2015 J. DEGENKOLB (GER)

Orari e Guida TV Milano-Sanremo 2025

La Milano-Sanremo sarà trasmessa su Eurosport e Discovery + con collegamento a partire dalle 10. La telecronaca sarà affidata a Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser. Partenza: 10:25. Arrivo: tra le 16:42 e le 17:19.

Quote Milano-Sanremo 2025

Vediamo la lavagna delle quote Bet365 per la vittoria della Milano-Sanremo 2025 di ciclismo. Come detto Tadej Pogacar @3.75 è l’uomo da battere, ma le alternative questa volta non mancano con Mathieu van der Poel @4.75, Jasper Philipsen @6, Mads Pedersen @6.50 ma anche i nostri Filippo Ganna @7.50 e Jonathan Milan @15.

