La stagione sulle due ruote va verso la sua conclusione, con l’ultima classica in programma, il Giro di Lombardia. Parterre de roi per questa ultima corsa, che si svolgerà sabato 8 ottobre 2022, con tutti i migliori pronti a giocarsi la vittoria finale.

Pronostico Ciclismo Giro di Lombardia 2022: i favoriti

A capeggiare nelle quote troviamo i due rivali del Tour de France 2022, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno è alla ricerca del bis, dopo la vittoria nella passata edizione, fresco vincitore della Tre Valli Varesine in questa settimana. A differenza del rivale danese è più esperto nelle corse di un solo giorno. A seguire troviamo Enric Mas @9, uno dei corridori più in forma in questo periodo. Nel computo dei favoriti, per regio decreto, bisogna inserire Julian Alaphilippe.

Pronostico Ciclismo Giro di Lombardia 2022: gli italiani in gara

Diversi nostri azzurri proveranno a giocarsela, contro i favori del pronostico. Prima menzione obbligatoria per Vincenzo Nibali, due volte vincitore (2015, 2017) ed una volta secondo (2018), proverà a chiudere una straordinaria carriera con l’exploit in una delle corse che più gli piacciono. Davide Formolo e Lorenzo Rota, sono le alternative nostrane più papabili, con l’ultimo che può sfruttare una condizione buona, come dimostrato al Mondiale.

