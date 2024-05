Pronostici Giro d’Italia tappe. Ogni giorno il report sulle tappe della Corsa Rosa con altimetrie, analisi, informazioni utili, tutte le salite, aggiornamenti, quote e ovviamente i nostri consigli su favoriti e possibili sorprese.

Pronostici Giro d’Italia tappe: 1° settimana

Dopo aver visto l’anteprima, le quote, il percorso ai raggi X e anche le prime tappe sul nostro canale Telegram, in questo articolo in aggiornamento quotidiano troverete tutte le informazioni sul Giro d’Italia 2024, tappa per tappa.

MARTEDI 7 MAGGIO

ACQUI TERME-ANDORA

Orario di partenza: alle 12:35

Orario d’arrivo: tra le 17:00 e le 17:28

Lunghezza: 190 km

Dislivello: 1700 m

PERCORSO

Anche la quarta frazione sarà segnata da un unico GPM, Colle del Melogno (3ª categoria di 8,9 km al 4,3%) che terminerà a oltre 100 chilometri dal traguardo. Seconda parte di tappa piuttosto semplice, prima in discesa e poi in pianura da Savona ad Andora per 60 chilometri lungo la costa ligure. Nel finale si affronterà anche Capo Mele (1,6 chilometri al 4,3%), tipica salitella della Milano-Sanremo.

TUTTE LE SALITE

-Al km 49.7 – Montecala (NO GPM, 5 km al 3.5%)

-Al km 79.2 – Colle del Melogno (3ª categoria di 8,9 km al 4,3%)

-Al km 103 – Colla del Bresca (NO GPM, 1.5 km all’8.5%)

-Al km 186.1 – Capo Mele (NO GPM, 1,6 chilometri al 4,3%)

FAVORITI

Dopo il successo di Fossano, Tim Merlier vorrà centrare il bis ma Jonathan Milan sarà assetato di rivincita. Sono loro due gli uomini più attesi:

Merlier @3.25⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Milan @3.00⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kooij @9.00⭐️⭐️⭐️⭐️

Girmay @15.00⭐️⭐️⭐️

Andersen @17.00⭐️⭐️⭐️

Groves @21.00⭐️⭐️⭐️

Ewan @18.00⭐️⭐️

Dainese @51.00⭐️

MERCOLEDI 8 MAGGIO

In aggiornamento, collegati prossimamente….

GIOVEDI 9 MAGGIO

In aggiornamento, collegati prossimamente….

VENERDI 10 MAGGIO

In aggiornamento, collegati prossimamente….

SABATO 11 MAGGIO

In aggiornamento, collegati prossimamente….

DOMENICA 12 MAGGIO

In aggiornamento, collegati prossimamente….

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Giro d’Italia tappe: 2° settimana

In aggiornamento…

Pronostici Giro d’Italia tappe: 3° settimana

In aggiornamento…

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.