Pronostico Giro Tappa 5. Il nostro Profeta ha preparato un contenuto audio per la quinta tappa della Corsa Rosa con favoriti, possibili sorprese e come potrà svolgersi una tappa che si presta alle fughe.

Pronostico Giro Tappa 5: l’analisi del percorso

GENOVA-LUCCA

Orario di partenza: 13.00

Orario d’arrivo: tra le 17.02 e le 17.28

Lunghezza: 178 km

Dislivello: 2197 metri

PERCORSO

Il passo Ruta (3,7 km al 6,8%) e la Madonna delle Grazie (3,9 km al 4%), non classificati comunque come GP, saranno sicuramente teatro di qualche attacco. Il Passo Bracco (15,3 km al 4%) sarà il primo punto focale della frazione, anche per capire – se sarà venuta via la fuga – che possibilità abbia l’azione di giornata. Si scende fino a Carrodano, un dentello e poi si vola verso Camaiore, ultimo traguardo volante di giornata. Il Montemagno (3 km al 4,3%) non è impegnativo, ma può togliere dalla contesa qualche velocista in difficoltà. Arrivo a Lucca con retta finale di 350 metri.

TUTTE LE SALITE

-Al km 17 Ruta (no GPM): 3,7 km al 6,8%;

-Al km 33 Madonna delle Grazie (no GPM): 3,9 km al 4%;

-Al km 62,1 Passo del Bracco (3a categoria): 15,3 km al 4%;

-Al km 156,9 Montemagno (4a categoria): 3 km al 4,3%;

FAVORITI

Milan⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Merlier⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Groves⭐️⭐️⭐️⭐️

Bauhaus⭐️⭐️⭐️⭐️

Kooij⭐️⭐️⭐️⭐️

Jakobsen⭐️⭐️⭐️

Danny van Poppel⭐️⭐️⭐️

Ballerini⭐️⭐️⭐️

Pronostico Giro Tappa 5: le analisi di Profeta

Ecco le idee di Profeta per le scommesse sulla 5° tappa del Giro d’Italia in questo veloce audio che sintetizza la previsione della Genova-Lucca di oggi, al via dalle ore 13:00.

