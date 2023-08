Programma Vuelta 2023 prima settimana. Vediamo tappa per tappa tutti gli appuntamenti della prima settimana di Vuelta, il giro spagnolo, per le migliori analisi e pronostici sul ciclismo.

Programma Vuelta 2023 prima settimana: Lorenzo Milesi in maglia rossa

E’ iniziata la Vuelta di ciclismo, e la maglia Roja è sulle spalle di un italiano, Lorenzo Milesi (Campione del mondo a crono Under 23) che arriva per primo il traguardo. Non mancano comunque le polemiche, con Jumbo Visma e Quick Step che fanno la crono al buio: Evenepoel è comunque il migliore dei big, ma si lamenta a fine tappa e senza mezzi termini, dando del ridicolo a questa situazione.

Indietro anche Roglic e Vingegaard che devono già recuperare 26”. Non c’era Filippo Ganna a trascinare i britannici della Ineos Grenadiers perché vittima di una foratura. Finisce dietro anche l’UAE Emirates che paga un ritardo di 37” per Ayuso. Fa ancora peggio João Almeida che ha qualche problema di natura tecnica e viene lasciato dai compagni di squadra: pagherà al traguardo 52”.

Programma Vuelta 2023 prima settimana: le tappe dal 27 agosto al 3 settembre

27 AGOSTO, TAPPA 2: MATARÓ-BARCELLONA DI 182 KM

Prima tappa di media montagna con tre GPM. Finale in leggerissima salita che potrebbe favorire i passisti veloci se ancora presenti in gruppo.

-Orario di partenza: 13.11;

-Orario d’arrivo: tra le 17.18 alle 17.43;

-Lunghezza: 181,8 km;

-Dislivello: 2754 metri;

-GPM: 3;

28 AGOSTO, TAPPA 3: SÚRIA-ARINSAL DI 158,5 KM

Prima vera tappa di montagna di questa edizione. Dopo aver attraversato Solsona, sarà una lunga salita sconfinando in Andorra, infatti, i corridori affronteranno il Coll d’Ordino (si toccherà quota 1980 metri), il primo GPM di 1a categoria di questa Vuelta (17,3 km al 7,7%). Poi discesa a tutta e nuova salita, quella di Arinsal col traguardo posto a 1914 metri (8,3 km al 7,7%). Si toccherà più volte il picco del 13% che metterà a dura prova le gambe del gruppo.

-Orario di partenza: 13.27;

-Orario d’arrivo: tra le 17.18 e le 17.44;

-Lunghezza: 158,5 km;

-Dislivello: 3472 metri;

-GPM: 2;

29 AGOSTO, TAPPA 4: ANDORRA LA VELLA-TARRAGONA DI 185 KM

Tappa adatta alle fughe. Si fa subito ritorno in Spagna con un lungo tratto in discesa poi, negli ultimi 50 km, avremo due GPM. L’Alto de Belltall (9,3 km al 3,7%) e il Coll de Lilla (5,2 km al 4,9%). Arrivo in leggera salita a Tarragona, perfetto per i puncher.

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario d’arrivo: tra le 17,19 e le 17.42;

-Lunghezza: 184,6 km;

-Dislivello: 1822 metri;

-GPM: 2;

30 AGOSTO, TAPPA 5: MORELLA-BURRIANA DI 186,5 KM

Altra tappa di media montagna, ma il duro ci sarà solo nella prima parte. Anche questa tappa potrebbe essere ricercata da qualche passista veloce nel caso dovesse ‘sopravvivere’ sul GPM de la Ibola.

-Orario di partenza: 13.11;

-Orario d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.43;

-Lunghezza: 186,5 km;

-Dislivello: 2395 metri;

-GPM: 1;

31 AGOSTO, TAPPA 6: LA VALL D’UIXÓ-OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE DI 183,5 KM

Si torna a salire e ci sarà il secondo arrivo su un GPM di 1a categoria. La tappa parte con i GPM di Puerto de Arenillas (5,8 km al 4,7%) e Alto Fuente de Rubielos (6,1 km al 6,2%) che sono solo l’inizio. Per arrivare a Javalambre bisognerà infatti farsi il Pico del Buitre: 10,9 km all’8% di pendenza media, con picco massimo al 16%. Si toccherà quota 1956 metri.

-Orario di partenza: 12.34;

-Orario d’arrivo: tra le 17.15 e le 17.47;

-Lunghezza: 183,5 km;

-Dislivello: 4013 metri;

-GPM: 3;

1° SETTEMBRE, TAPPA 7: UTIEL-OLIVA DI 201 KM

Prima vera tappa in pianura di questa edizione della Vuelta. Prima parte comunque complessa tra i dentelli di Requena, Chera e Pedralba che favorirà sicuramente qualche fuga. Dal km 123,6 in poi, però, sarà tutta piatta fino ad Oliva.

-Orario di partenza: 12.57;

-Orario d’arrivo: tra le 17.18 e le 17.43;

-Lunghezza: 201 km;

-Dislivello: 1144 metri;

2 SETTEMBRE, TAPPA 8: DÉNIA-XORRET DE CATÍ DI 165 KM

Nuova tappa di montagna, anche se non ci sarà l’arrivo in salita. Ci sono, però, ben 5 GPM. Si comincia con l’Alto de Vall d’Ebo (7,9 km al 5,7%) e il Puerto de Tollos (4,2 km al 5,6%). A metà tappa c’è il Puerto de Benifallim (9,5 km al 4,9%) e poi il Puerto de la Carrasqueta (10,9 km al 4,6%). Si chiude col Xorret de Catí (3,9 km all’11,4%, con picco al 22%).

-Orario di partenza: 13.10;

-Orario d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.45;

-Lunghezza: 165 km;

-Dislivello: 3619 metri;

-GPM: 5;

3 SETTEMBRE, TAPPA 9: CARTAGENA-COLLADO DE LA CRUZ DE CARAVACA DI 184,5 KM

Tappa di media montagna, ma con arrivo in salita. Prima salita vera dopo 60 km, col Puerto Casas de Marina la Perdiz (11,5 km al 4,9%, con picco al 12%), poi qualche dentello qua e là fino alla salita finale. È solo un 2° categoria, ma si potrà comunque fare la differenza sull’Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km al 5,5% con picco al 20%), con arrivo posto a 1099 metri di altitudine.

-Orario di partenza: 12.39;

-Orario d’arrivo: tra le 17.02 e le 17.30;

-Lunghezza: 184,5 km;

-Dislivello: 3041 metri;

-GPM: 2;

