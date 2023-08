La sesta tappa può risultare importante ad i fini per la classifica generale, visto che sarà il secondo arrivo in salita in questa prima settimana della Vuelta di Spagna.

Il percorso della sesta tappa

Sono 183,1 i km da percorrere da La Vall d’Uixó a Pico del Buitre. Tappa con pochissima pianura e continui sali scendi. Oltre all’ascesa finale sono previsti due GPM di terza categoria posti ad inizio corsa, che non dovrebbero fare la differenza.

Bisogna invece concentrarsi sulla salita finale. Saranno 10,9 km con una pendenza media dell’8%, con gli ultimi 5 km in doppia cifra. Non sarà la tappa che deciderà questa edizione, ma sicuramente mostrerà chi potrà competere per la classifica generale e chi no. Occhio alle possibili fughe.

I favoriti della sesta tappa

Le quote dei bookmakers ipotizzano una lotta per la vittoria finale tra i big presenti. Remco Evenepoel, maglia rossa attuale, potrebbe cercare il bis. Sono attesi al banco di prova il duo Primoz Roglic e Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma. Ad inizio Vuelta a España lo sloveno sembrava il capitano designato, ma la caduta nella seconda tappa può aver cambiato le carte in tavola. Il danese al momento è sembrato in condizione, ma è pur sempre il campione in carica del Tour de France e la corsa iberica non era tra le priorità stagionali.

Lennard Kamna gode di buona credibilità da parte dei quotisti per la tappa di oggi. Staccato in classifica, potrebbe essere uno di quelli che punta alla fuga di giornata e può portare a casa la vittoria. Juan Ayuso, Marc Soler ed Enric Mas possono dire la loro oggi, ma dovrebbero essere al massimo della loro condizioni per portare a casa la vittoria, visto che i principali protagonisti non regaleranno nulla.

