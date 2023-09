Programma Vuelta 2023 seconda settimana. Vediamo tutte le tappe che ci attendono al giro spagnolo dal 5 al 10 settembre. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost con Remco Evenepoel davanti a Filippo Ganna per la maglia roja.

Programma Vuelta 2023 seconda settimana: le tappe dal 5 al 10 settembre

5 SETTEMBRE, TAPPA 10: VALLADOLID-VALLADOLID, CRONO INDIVIDUALE DI 25,8 KM

Si riparte dopo il primo giorno di riposo del luynedì, e la cronometro di Valladolid potrà essere decisiva. 25,8 km per una cronometro quasi totalmente pianeggiante, tranne un dentello dopo 7 km, con 500 metri al 7,1%. Gli specialisti delle crono rimangono comunque avvantaggiati rispetto ai passisti scalatori. Tra Ganna, Roglic e Evenepoel, il verbanese dovrebbe essere il favorito.

-Orario di partenza primo corridore: 13.57;

-Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.30 circa;

-Lunghezza: 25,8 km;

-Dislivello: 115 metri;

6 SETTEMBRE, TAPPA 11: LERMA-LA LAGUNA NEGRA DI 163,5 KM

Dopo la crono, una tappa tendenzialmente facile anche se avremo l’arrivo in salita a Vinuesa con una salita di 6,5 km al 6,8% di pendenza media, con picchi intorno al 13%-14%. Si arriva a quota 1730 metri e qualcuno potrà comunque portare un attacco.

-Orario di partenza: 13.19;

-Orario d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.43;

-Lunghezza: 163,5 km;

-Dislivello: 2203 metri;

-GPM: 1;

7 SETTEMBRE, TAPPA 12: ÓLVEGA-ZARAGOZA DI 151 KM

Seconda tappa per velocisti in questa edizione. Non si può definire piatta, anche se ci saranno solo 865 metri di dislivello. Anche qui spazio ai velocisti.

-Orario di partenza: 14.10;

-Orario d’arrivo: tra le 17.22 e le 17.40;

-Lunghezza: 151 km;

-Dislivello: 865 metri;

8 SETTEMBRE, TAPPA 13: FORMIGAL-TOURMALET DI 135 KM

La tappa regina di questa Vuelta. Si sconfina in Francia e si va su verso il Tourmalet. Si arriverà sul punto più alto di questa Vuelta con i 2115 metri d’altitudine che caratterizzano, appunto, il Tourmalet. Ma prima di arrivarci, i corridori dovranno affrontare già il Puerto de Portalet (4,4 km al 5,4%), l’Aubisque (16,5 km al 7,1%, con picco al 13%), il Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%, con picco al 15%) e, solo dopo, il Tourmalet (18,9 km al 7,4%, con picco al 13%).

-Orario di partenza: 14.04;

-Orario d’arrivo: tra le 17.20 e le 17.42;

-Lunghezza: 135 km;

-Dislivello: 4266 metri;

-GPM: 4;

9 SETTEMBRE, TAPPA 14: SAUVETERRE DE BÉARN-LARRA BELAGUA DI 156,5 KM

Dopo le fatiche del Tourmalet non ci si riposa. Altra tappa di salita, altra tappa con arrivo di 1a categoria. Si fa ritorno in Spagna, ma nella prima parte della frazione ci sarà il passaggio sul Col Hourcére (11,1 km all’8,7%, con picco al 14%), poi all’ingresso in Spagna c’è subito il Puerto de Larrau (14,9 km all’8%, con picco al 16%). I corridori affronteranno poi anche il Puerto de Laza (3,4 km al 6,3%) e, infine, il Puerto de Belagua (9,5 km al 6,3%, con picco al 10%) a quota 1587 metri. Altra tappa da oltre 4500 metri di dislivello.

-Orario di partenza: 13.17;

-Orario d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.44;

-Lunghezza: 156,5 km;

-Dislivello: 4623 metri;

-GPM: 4;

10 SETTEMBRE, TAPPA 15: PAMPLONA-LEKUNBERRI DI 158,5 KM

Dai Pirenei ai Paesi Baschi, ma si continua a salire. Prima parte con tanti sali e scendi che favoriranno le azioni in fuga poi, proprio a metà frazione, c’è il primo GPM classificato col Puerto de Lizarraga (19,3 km al 2,6%). Negli ultimi 30 km avremo il doppio passaggio sul Puerto de Zuarrarrate (7,3 km al 4,8%), col secondo che dà secondi di abbuono. Poi si va in picchiata verso il traguardo di Lekunberri.

-Orario di partenza: 13.33;

-Orario d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.42;

-Lunghezza: 158,5 km;

-Dislivello: 2494 metri;

-GPM: 3;

Quote Antepost: Evenepoel davanti a Filippo Ganna

Vediamo l’aggiornamento delle quote antepost per la vittorie finale de La Vuelta Espana. Remco Evenepoel stacca il nostro Filippo Ganna nelle lavagne per la maglia rossa. Più indietro Jonas Vindegaard, si stacca Primoz Roglic.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.