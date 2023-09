Programma Vuelta 2023 terza settimana, vediamo il programma tappa per tappa che ci porterà verso il finale della Vuelta a Espana con Sepp Kuss favorito dalle quote antepost per la maglia rossa.

Programma Vuelta 2023 terza settimana: le tappe dal 12 al 17 settembre

12 SETTEMBRE, TAPPA 16: LIENCRES PLAYA-BEJES DI 120,5 KM

Si riparte per la terza e ultima settimana di questa Vuelta. Tappa facile, tranne l’arrivo in salita, ma di 2a categoria. Ci sarà qualche dentello nella parte centrale della tappa poi, dopo il traguardo volante di Unquera si lavora, per approcciare alla salita di Bejes (4,8 km all’8,8%, con picco al 15%).

-Orario di partenza: 14.47;

-Orario d’arrivo: tra le 17.23 e le 17.38;

-Lunghezza: 120,5 km;

-Dislivello: 2122 metri;

-GPM: 1;

13 SETTEMBRE, TAPPA 17: RIBADESELLA RIBESEYA-ANGLIRU DI 124,5 KM

Dopo una prima parte di frazione tutto sommato tranquilla, si comincia a fare sul serio dopo 75 km con l’Alto de Colladiella (7,8 km al 7,1%, con picco al 14%). È solo il primo piatto perché dopo avremo l’Alto del Cordal (5,4 km al 9,2%, con picco al 14%) e, infine, l’Angliru (12,4 km al 9,8%, con picco al 24%) come ultima portata. Si arriva a quota 1558 metri.

-Orario di partenza: 13.57;

-Orario d’arrivo: tra le 17.18 e le 17.43;

-Lunghezza: 124,5 km;

-Dislivello: 3269 metri;

-GPM: 3;

14 SETTEMBRE, TAPPA 18: POLA DE ALLANDE-LA CRUZ DE LINARES DI 179 KM

Nuova tappa di montagna con arrivo su un 1° categoria, oltre a dover affrontare 4630 metri di dislivello. Dopo l’Alto de las Estacas (5,1 km al 7,5%), ci saranno in rapida successione Puerto de San Lorenzo (9,9 km all’8,6%) e Alto de Tenebredo (3,4 km al 9,5%). Poi il Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km all’8,6%, con picco al 16%) che darà anche secondi di abbuono. Discesa, si passa da Proaza per il traguardo volante, e nuovo passaggio sul Puerto de la Cruz de Linares.

-Orario di partenza: 12.55;

-Orario d’arrivo: tra le 17.16 e le 17.45;

-Lunghezza: 179 km;

-Dislivello: 4630 metri;

-GPM: 5;

15 SETTEMBRE, TAPPA 19: LA BAÑEZA-ÍSCAR DI 177,5 KM

Ultima tappa piatta prima dell’ultima frazione di Madrid. Solo 919 metri di dislivello. C’è il traguardo volante di Mojados che può essere ancora sfruttato se c’è qualcuno ancora in corsa per la maglia verde. Poi tutto pronto per la volata di Íscar.

-Orario di partenza: 13.29;

-Orario d’arrivo: tra le 17.20 e le 17.42;

-Lunghezza: 177,5 km;

-Dislivello: 919 metri;

16 SETTEMBRE, TAPPA 20: MANZANARES EL REAL-GUADARRAMA DI 208 KM

Ci sono GPM di 3a categoria, ma ce ne sono ben 10 lungo un percorso da 208 km. Dopo aver passato Collado de Portazgo (12,8 km al 3,4%) e il Puerto de la Cruz Verde (7 km al 5%), si entra nel circuito che vedrà il passaggio dei corridori sulle salite di La Escondida (9 km al 4,1%), Alto de Santa Maria de la Alameda (5 km al 5,6%) e Alto de Robledondo (5,1 km al 4,8%). Restiamo sempre oltre i 1200 metri di altitudine. Questo tracciato dovrà essere ripetuto in due occasioni, per un totale di 6 GPM nel circuito, poi si torna indietro scalando di nuovo il Puerto de la Cruz, ma dall’altro versante (7,2 km al 3,9%). Ultimo GPM quello dell’Alto San Lorenzo de El Escorial (4,6 km al 6,6%) che dà anche secondi di abbuono. Ma non finisce qui, perché ci sarà discesa, nuovamente un po’ di salitella e infine il traguardo di Guadarrama. Fa male solo a guardare l’altimetria. Altri 4361 metri di dislivello per gradire.

-Orario di partenza: 12.02;

-Orario d’arrivo: tra le 17.13 e le 17.48;

-Lunghezza: 208 km;

-Dislivello: 4361 metri;

-GPM: 10;

17 SETTEMBRE, TAPPA 21: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA-MADRID DI 101,5 KM

Si chiude questa Vuelta con la passerella finale di Madrid. Si parte dall’ippodromo di Zarzuela, poi al km 48,9 si entra nel circuito cittadino. Al secondo passaggio sulla linea del traguardo ci sarà l’ultimo traguardo intermedio di questa edizione. In totale saranno da percorrere nove giri prima dell’ultima volata di questa Vuelta.

-Orario di partenza: 17.19;

-Orario d’arrivo: tra le 19.50 e le 20.07;

-Lunghezza: 101,5 km;

-Dislivello: 878 metri;

Quote Antepost: Sepp Kuss stacca tutti per la maglia Roja

Vediamo gli aggiornamenti Bet365 per la vittoria finale della maglia rossa alla Vuelta e su SNAI le altre quote antepost di classifica.

