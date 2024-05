Trump v Biden Elezioni 2024. A sei mesi dal voto più atteso nel mondo, quello delle presidenziali americane, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti e come la pensano analisti e bookmakers. Da un punto di vista delle quote i problemi legali non sembrano fermare il favorito Donald Trump che vede un ulteriore calo di quota.

Trump v Biden Elezioni 2024: calano ancora le quote per i repubblicani

Si avvicinano le elezioni americane del novembre 2024 e secondo i bookmakers rivedremo alla Casa Bianca il repubblicano Donald Trump che nonostante i gravi problemi legali non sembra perdere terreno nei sondaggi e nemmeno nelle lavagne delle scommesse dei bookmakers. Dopo l’impatto anche mediatico di aprile, che aveva riportato Trump alla pari con Biden nei sondaggi e nelle quote, le cose sono cambiate e The Donald è risalito in fretta sopra al 50% di chance, riprendendo un bel vantaggio su Biden che nello stesso tempo calava.

Joe Biden del resto soffre i problemi dei continui, e giustificati, attacchi alle sue condizioni psico-fisiche, e anche la posizione tiepida e l’avvertita impotenza dell’America nel caso Israele-Gaza (oltre alla guerra in Ucraina che i russi sembrano vincere), rischiano di fargli perdere ulteriore credibilità e voti.

Trump non cala nei sondaggi, cala nelle quote, anche rispetto all’ultimo aggiornamento che avevamo fatto a metà febbraio. Sullo stesso bookmakers (Eurobet), Trump si prendeva @1.90, ora il suo ritorno alla Casa Bianca si gioca @1.70. In questo caso anche Biden scende da 3.40 alla quota attuale di @2.50, questo perché rispetto a qualche mese fa è praticamente sparita la possibilità (al tempo concreta) di Michelle Obama che passa da 7 ad una quota di @26 volte la posta.

Le possibili alternative (spoiler, non ci sono!)

Non sembrano esserci alternative ai due anziani candidati visto che Robert Kennedy Jr e Michelle Obama rimangono le principali piste alternative, ma appaiono in realtà impossibili o quasi. Della ex first lady abbiamo già parlato, mentre Kennedy ha calato un pò la propria quota (da 31), ma rimane davvero lontano e onestamente con pochissime speranze (5.9% di implied odds).

Spazzata via, sempre sul fronte democratico, la possibilità di Kamala Harris, che era già difficile a febbraio (quota 21), ma ora la vice di Biden si prende @41 e appare bruciata. Si allontana quindi la possibilità della prima volta di una presidentessa donna negli States.

Sul fronte Repubblicano le cose sono ancora più scontate e delineate. Tutto su Trump che ha macinato gli avversari che ci avevano provato, prima Ron De Santis, poi Nikki Haley.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB