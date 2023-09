Quote Elezioni Politiche USA 2024. Continua l’avvicinamento alle prossime elezioni per la Casa Bianca negli States, le elezioni più importanti per tutto il mondo. Sembra essersi sgonfiato l’effetto De Santis, con Trump che ha sempre in mano il partito Repubblicano e aggancia Biden nelle quote per la vittoria,.

Quote Elezioni Politiche USA 2024: De Santis si sgonfia

A fine maggio, quando ha annunciato di correre per le primarie del partito Repubblicano, Ron De Santis era balzato agli onori della cronaca come possibile erede di Donald Trump nel Partito Repubblicano, e lo avevamo visto anche dalle stime delle quote degli analisti dei principali bookmakers mondiali che lo dava molto vicino alla coppia di testa, quasi a formare un triello che ad oggi sembra non esistere più.

A tre mesi di distanza infatti i giochi rimangono aperti, ma The Donald sembra avere ancora strettamente in mano il Partito Repubblicano e De Santis è passato da 5 a quota @8.50 per andare alla casa bianca.

Viceversa Donald Trump aggancia Joe Biden per le elezioni del 2024, con entrambi quotati @2.75. Si preannuncia quindi un altro Biden-Trump per la Casa Bianca, anche se sono passati altri 4 anni e parliamo di due presidenti anziani che cercano il secondo mandato nella pià grande potenza del pianeta. Diciamo che almeno a livello politico gli USA sono un paese per vecchi, e anche per uomini, visto che non c’è ancora stata una presidentessa.

Quote Elezioni Politiche USA 2024: lavagna per la corsa alla Casa Bianca

Ecco le quote complete per la corsa alla Casa Bianca. Oltre ai big 3 già citati, sul campo del Partito Democratico rimangono anche alcune alternative più giovani e donne (gli Stati Uniti non sono ancora riusciti ad eleggere una donna). Parliamo di un ex first lady, Michelle Obama, e dell’attuale vice di Biden, Kamala Harris ma entrambe sono lontano ed ampiamente in doppia cifra di quota.

In questo momento non c’è nessun esperto di polita americana che vi direbbe che una delle due ha qualche chance di vincere anche solo le primarie del partito, nonostante Biden sia apparso spesso davvero in affanno anche a livello psico-fisico, e diciamo che i recenti avvenimenti del figlio Hunter minano pure la sua immagine. La verità è che nel Partito Democratico non ci sia alternativa a Biden che infatti è quotato @1.30 per vincere le primarie, e anche in quel caso non sono Michelle Obama o Kamala Harris le prime alternative, ma Gavin Newsom @6. La stessa situazione però si riflette anche nelle lavagne repubblicane con Trump @1.30 di quota per le primarie, e De Santis @6.

