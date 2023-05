Pronostici Elezioni Politiche USA 2024. L’annuncio del governatore della Florida, Ron De Santis, di correre per le primarie del partito Repubblicano, riaccende i riflettori sulle prossime elezioni in America, anche se i favoriti per la Casa Bianca rimangono Joe Biden e Donald Trump secondo analisti e bookmakers. Le elezioni negli States però ci hanno già insegnato che le sorprese possono sempre arrivare.

Pronostici Elezioni Politiche USA 2024: Ron De Santis in corsa nel partito repubblicano

Ron De Santis, attuale governatore della Florida, potrebbe essere il nuovo volto con cui il Partito Repubblicano cercherà di tornare alla Casa Bianca dopo il mandato democratico di Joe Biden che aveva fatto seguito a quello di Donald Trump. Proprio la sfida interna tra Trump e De Santis per il controllo del partito dei repubblicani accende gli animi e la campagna elettorale.

Per molti De Santis propone gli stessi programmi e le stesse idee conservatrici di Trump, e in molti si chiedono che senso abbia votare una copia dell’originale. De Santis si è messo in luce per alcune leggi che hanno fatto molto discutere non solo in Florida, ma in tutto il mondo, e ha iniziato una specie di guerra con Disney che ad Orlando ha il suo parco giochi. A favore di De Santis c’è l’eta anagrafica, inoltre il governatore potrà puntare sul fatto di rappresentare qualcosa di nuovo, in quanto Trump è già stato sconfitto e potrebbe non avere più la forza e la spinta di un tempo per tornare alla Casa Bianca.

I bookmakers, come Eurobet che propone sempre una lavagna completa ed aggiornata per le scommesse sulla Politica, danno Trump comunque nettamente favorito @1.50 mentre De Santis si gioca @2.85. All’orizzonte non si vedono altri che possano impensierire la leadership repubblicana che dovrebbe giocarsi tra questi due nomi.

Partito Democratico: Joe Biden domina le quote

Dall’altra parte il Partito Democratico dovrebbe puntare ancora su Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti. Pochi dubbi secondo le quote che lo danno @1.30. Semmai i dubbi sono di altra natura, ad iniziare dall’età anagrafica. Biden già adesso non sembra proprio in grande forma, e anche alcune sue scelte in termini di politica interna ed estera hanno suscitato qualche malumore nell’elettorato. In ogni caso non sembrano esserci alternative, con la sua attuale vice, Kamala Harris, molto lontana @11 di quota, poi ci sono Gavin Newson @13 e due mogli di ex presidenti, Michelle Obama @16 ed Hilary Clinton @61. In ogni caso i book si lasciano aperto uno spiraglio con la quota Altro @2.50.

Non c’è spazio invece per altre personalità molto forti e note, ma evidentemente troppo a sinistra per l’elettorato americano, almeno vedendo le quote, con l’inossidabile Bernie Sanders che si ripresenta e si gioca @61 volte la posta, mentre il volto nuovo è quello di Alexandria Ocasio Cortez che però è ancora più lontana in tripla cifra @101 di quota, e a dire la verità ormai non è nemmeno più un nome così nuovo.

Pronostici Elezioni Politiche USA 2024: Biden e Trump rimangono favoriti

Il Partito Repubblicano @1.80 al momento ha un leggero favore in quota rispetto al Partito Democratico @2.00, ma senza sapere chi correrà per i rispettivi partiti è difficile fare una previsione sul partito. I Repubblicani sono leggermente favoriti per il discorso dell’alternanza, con chi sta all’opposizione che solitamente ha un piccolo vantaggio rispetto a chi ha governato negli ultimi 5 anni, specialmente se le cose non sono andate molto bene. Da qui ad un anno può succedere comunque di tutto.

I favoriti sono gli stessi delle scorse elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Come dicevamo prima, gli anni passano, ma la politica americana sembra volersi affidare ad Over 80. Il favorito Joe Biden @2.80 ha 80 anni nel momento in cui scriviamo, ma anche Donald Trump @3.25 terminerebbe il suo mandato a 81 anni in caso di vittoria. Il terzo incomodo è rappresentato da Ron De Santis @5.00, poi abbiamo smaccatissime in doppia cifra Kamala Harris @26 e Michelle Obama @31.

