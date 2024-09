Secondo i bookmakers è stata Kamala Harris a vincere il primo (e forse unico) dibattuto con Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La corsa alla Casa Bianca è sempre più aperta, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Harris contro Trump

Harris contro Trump: la candidata democratica vince il dibattito (secondo le quote)

Continua la marcia di recupero (e sorpasso secondo le ultime news) di Kamala Harris, che giorno dopo giorno, da quando ha perso ufficialmente il posto di Biden, ha eroso il vantaggio che aveva Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca per le prossime elezioni presidenziali americane.

Dopo il primo (e forse ultimo) faccia a faccia con Trump, la Harris sembra uscirne meno, e adesso è lei la grande favorita. Noi siamo già contenti di aver consigliato, giocato ed incassato, la quota @4.00 su Harris candidata democratica, quando si iniziava a capire che Biden sembrava inadeguato per affrontare un altra campagna elettorale infuocata, contro Trump e il partito Repubblicano.

La corsa alla Casa Bianca rimane però apertissima, con le quote e gli scommettitori leggermente dalla parte di Harris, mentre i sondaggi sull’elettorato danno ancora un quadro di un America spaccata a metà tra partito Democratico e Repubblicano. Nel VIP di Betting Maniac c’è anche chi ci ha creduto ancora di più, il nostro Morfeo, che ormai mesi fa aveva preso Kamala Harris prossimo presidente degli USA @14 volte la posta. Ora il sogno potrebbe diventare realtà e noi, a prescindere dalle idee politiche, faremo il tifo per la candidata dem, perché farebbe bene al nostro portafoglio, e a chi ci ha dato fiducia seguendoci con una pick che al tempo sembrava folle, ma che col senno di poi così folle non era in realtà.

Anche gli scommettitori con Kamala, ma gli elettori come voteranno?

Un grosso operatore americano, subito dopo il dibattito, ha aggiornato non solo le quote, ma anche le percentuali di scommesse dei propri utenti. Prima del dibattito la candidata democratica aveva raccolto il 50.9% delle preferenze degli scommettitori, contro il 49.1% del repubblicano, un testa a testa preciso anche qui, ma dopo il dibattito in diretta tv la forbice è aumentata, con Kamala che è passata al 54.4%.

Anche le quote sono leggermente cambiate dopo il dibattito. Prima Trump era di poco avanti @1.80 contro la quota @2 di Harris. Dopo il faccia a faccia le quote si ribaltano e ora è la candidata democratica avanti di poco anche qui @1.80, con The Donald che si ritrova ad inseguire con una quota alla pari @2. E iniziano ad arricare anche le top-pet, per esempio uno scpmmettitore ha puntato $11,000 sulla vittoria dei Dem.

Se vi siete persi il dibattito lo trovate completo qui:

L’endorsment di Tylor Swift mette le ali a Kamala

Non solo la presunta vittoria nel dibattito, Kamala Harris incassa anche un endorsment davvero importante, forse il più importante possibile, quello di Taylor Swift (più di 280 milioni di follower!) che twitta che appoggerà la candidata democratica, e lancia alcune frecciatine a Trump e al suo vice.

