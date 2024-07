Attentato a Donald Trump. La corsa alla Casa Bianca è sempre più calda, e si è andati nettamente fuori dal selciato con l’attentato in un comizio di Donald Trump che ha rischiato grosso, anche se dopo questo avvenimento preoccupante il candidato dei Repubblicani è sempre più favorito per tornare ad essere presidente degli Stati Uniti.

Attentato a Donald Trump: paura in Pennsylvania

L’attentato a Donald Trump, durante un comizio del candidato repubblicano in Pennsylvania, fotografa bene la tensione che si respira negli Stati Uniti per queste presidenziali, dove il Tycoon è sempre più favorito. Trump nettamente favorito lo era già dopo il primo confronto televisivo con Joe Biden, che ha confermato la sua inadeguatezza, ma questo avvenimento ha ulteriormente bruciato le quote per il ritorno di Trump alla Casa Bianca passato in pochissime ore dalla quota @1.53 all’attuale micro quota di @1.40 negli States.

FBI e servizi di sicurezza sotto le critiche di una sicurezza inadeguata, anche se Trump non ha riportato ferite gravi, mentre l’attentatore è stato ucciso. C’è ancora molto fumo dietro a questa storia, e non è compito nostro fare cronaca, noi ci fermiamo all’aspetto scommesse, e vediamo qui come le quote di Trump alla Casa Bianca siano ora bassissime. Ecco tutte le quote antepost aggiornate.

Joe Biden crolla, Kamala Harris rimane un alternativa possibile

Le implied odds dei bookmakers danno un 71.4% di possibilità di vittoria di Trump alle prossime elezioni americane, mentre Joe Biden crolla al 16.7% di possibilità. L’attentato ha tolto un pò di attenzione sui problemi psico-fisici dell’anziano candidato dei Democratici, ma tiene ancora bando la possibilità che Biden possa essere sostituito in corsa da un altro candidato.

Kamala Harris rimane l’alternativa principale, ma le implied odds per vedere l’attuale vice presidente, eletta calano al 11.1%, dietro anche a Biden. Non sono ancora da escludere i nomi di Michelle Obama (implied odds al 5.3% per la vittoria finale delle elezioni) e anche Gavin Newsom, governatore della California che avrebbe una grande spinta dai voti dei giovani, anche se le sue implied odds per essere il prossimo inquilino alla Casa Bianca rimangono basse al 4.8%. Vediamo ora come sono cambiate le quote dei bookmakers negli ultimi mesi di questa corsa alle presidenziali USA.

