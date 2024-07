Ritiro Biden Presidenziali USA. Nuovo aggiornamento a livello betting sulle elezioni politiche più attese e discusse delle ultime settimane, quelle americane. Alla fine l’atteso ritiro di Joe Biden come candidato democratico, e ora potrebbe toccare alla sua vice Kamala Harris prendere le redini nella corsa alla Casa Bianca dove Donald Trump rimane nettamente favorito.

Ritiro Biden Presidenziali USA: ribaltone tra i candidati democratici

Una serie di gaffe allarmanti e al limite col tragi-comico, problemi psico fisici evidenti, e l’allontamento di alcuni sostenitori pubblici, e finanziatori, alla fine hanno spinto Joe Biden a ritirare la sua candidatura alla corsa verso la Casa Bianca con i Democratici. Niente Biden bis, con anche diversi rappresentati del partito che nelle ultime settimane avrebbero appoggiato pubblicamente Biden, ma privatamente avrebbero continuato un operazione di moral suasion per far mollare l’anziano presidente.

Noi del resto da settimane segnalavamo questa possibile situazione, e consigliavamo di giocare Kamala Harris come candidata democratica. Parliamo di inizio luglio quando l’attuale vice-presidente si giocava ancora ad un ottima quota tra @4 e @2.20 che avevamo consigliato anche nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovi tutti i riferimenti e i link in fondo a questo articolo).

Non è comunque ancora certo e automatico che sarà Kamala a prendere il posto di Biden, anche se le quote al momento sono abbastanza nette e la sua scelta sembra la più logica. Rimane comunque ancora possibile l’opzione del governatore californiano Gavin Newsom e ci sarebbe anche Michelle Obama, una pista comunque molto più difficile.

Ritiro Biden Presidenziali USA: quote ed implied odds per la Casa Bianca

Vediamo le variazioni delle quote antepost per la vittoria delle elezioni presidenziali USA e a seguire le quote americane con implied odds per andare alla Casa Bianca, e qui Donald Trump stacca tutti, prima Biden, ma anche l’ìpotesi di sfidare Harris non spaventa il Tycoon e candidato repubblicano che ha una quota minima in ogni caso per il ritorno alla Casa Bianca ed è nettamente appoggiato dai sondaggi e dalle quote.

