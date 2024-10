Continua il countdown verso le elezioni presidenziali più attese al mondo, quelle statunitensi, dove si scommette anche tanto, e negli ultimi giorni Donald Trump è tornato a fare un balzo in avanti nei sondaggi (e nelle quote) sulla candidata democratica Kamala Harris. Aggiornamenti Elezioni USA 22-10-2024.

Aggiornamenti Elezioni USA 22-10-2024: Trump torna a prendere vantaggio

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 del 5 novembre, le quote scommesse danno un quadro chiaro di chi, tra i due principali candidati, è al momento in vantaggio. Le previsioni attuali indicano Donald Trump favorito rispetto a Kamala Harris, con una quota di 1.57 per il magnate repubblicano contro il 2.35 della vicepresidente democratica. Questi numeri non solo riflettono l’opinione dei bookmakers, ma anche un trend elettorale che vede Trump leggermente in testa nei sondaggi elettorali.

Curiosamente, quando si osserva il voto popolare, il vantaggio sembra spostarsi verso i democratici, che hanno una quota di 1.33, il che indica una probabile vittoria nel voto complessivo. Tuttavia, come è noto, negli Stati Uniti il voto popolare non è sempre determinante per l’esito delle elezioni, come dimostrato nel 2016.

Gli stati chiave per le elezioni presidenziali negli USA

Perchè questa differenza tra voto popolare e arrivo alla casa bianca? Per il sistema di voto degli USA che hanno degli stati chiave che possono spostare gli equilibri, al netto del singolo numero di voti presi da Democratici o Repubblicani.

Come accaduto nel 2016 e nel 2020, le elezioni verranno decise in un ristretto gruppo di Stati chiave. Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina e Michigan sono i territori su cui entrambe le campagne stanno concentrando la maggior parte delle loro risorse.

Questi Stati, spesso decisi per pochi voti di differenza, rappresentano il vero campo di battaglia elettorale. La strategia di Trump prevede di consolidare il suo vantaggio negli Stati del Sud e di sottrarre voti ai democratici nei grandi centri industriali del Midwest. Harris, invece, cerca di ripetere il successo di Biden del 2020, puntando su un’ampia coalizione di elettori urbani e minoranze etniche.

