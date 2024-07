Aggiornamenti Presidenziali USA. Si continua a parlare tanto delle prossime elezioni negli Stati Uniti dopo il primo confronto televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, con quest’ultimo apparso confuso più che mai, tanto che anche all’interno dei democratici si parla di cambio del candidato, e si muovono anche i book che fanno crollare la quota di Kamala Harris.

Aggiornamenti Presidenziali USA: Kamala Harris crolla in quota tra i democratici

Il primo confronto tv tra Donald Trump e Joe Biden è stato impietoso per il candidato democratico apparso in difficoltà e confuso. Del resto è da mesi che si discute sull’età di Biden e le sue facoltà mentali. Adesso i dubbi sembrano serpeggiare anche all’interno del partito che spinge per un dietro front dell’attuale presidente e candidato.

Solo Biden può rinunciare, e dopo un iniziale vaccillamento, la famiglia ha dichiarato che Joe non farà passi indietro. Ricordiamo che parliamo di un uomo entrato in politica nel Delaware (di cui è stato anche governatore) nel lontano 1960, e che in più occasioni ha dimostrato di essere quanto meno confuso. Nelle ultime ore sono uscite anche le notizie che alcuni grandi finanziatori Dem starebbero mollando Biden.

Anche se Biden mollasse il problema rimane, perchè ci si chiede chi accetterebbe di correre per la Casa Bianca da subentrato e a pochi mesi dal voto. Tutto va verso l’attuale vice presidente di Biden, ovvero Kamala Harris che ha agganciato in quota @2.20 lo stesso Biden per essere la prossima candidatura democratica, un crollo di quota passata in poco più di 24 ore da @6.50 a @2.20. Si parla anche di Michelle Obama che è più indietro (quota altro @8) ma che secondo alcuni sondaggi sarebbe la vera antagonista che potrebbe battere i repubblicani di Trump.

Aggiornamenti Presidenziali USA: Donald Trump favorito per il ritorno alla Casa Bianca

I problemi legali non lo hanno fermato, nemmeno il precedente di Capitol Hill, e ora la possibilità di un Donald Trump 2° è sempre più tangibile, anche perchè dall’altra parte abbiamo visto i problemi di Biden e dei democratici.

Dopo il confronto con Biden la quota del Tycoon dei repubblicani è crollata @1.50, come super favorito. Qui abbiamo proprio Kamala Harris come principale avversaria @4.50, con Biden che schizza @8.50. Vedere una non candidata (ad oggi) avere più chance secondo i quotisti dell’attuale presidente e candidato democratico, è una cosa davvero strana.

Nonostante i sondaggi che abbiamo citato prima, qui Michelle Obama è distante @16 volte la posta, assieme ad altri nomi di punta dei Dem, Gavin Newsom e l’attuale governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB