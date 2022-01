Scommesse politiche: Mario Draghi favorito per il Quirinale ma Berlusconi dimezza la quota

Quote Quirinale, in Italia si accende la corsa per il Colle e i bookmakers inglesi si sbizzarriscono con le quote (nel nostro paese non è possibile scommettere sulle nostre stesse elezioni politiche).

Mario Draghi rimane favorito, ma intanto le ultime dichiarazioni rilanciano un Silvio Berlusconi in piena corsa, e gli analisti dimezzano la quota. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne per le elezioni politiche.

Quote Quirinale: Draghi favorito ma Berlusconi dimezza la quota

Se Draghi salirà al Colle si andrà al voto anticipato, perché Forza Italia non sosterrà altri governi. Terremoto nelle quote sul toto-Quirinale dopo l’aut aut lanciato da Silvio Berlusconi, a pochi giorni vertice del centrodestra in cui potrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura.

Anche se Mario Draghi non scopre le sue carte, i quotisti del bookmaker britannico Ladbrokes continuano a puntare sulla sua elezione a Presidente della Repubblica, un’ipotesi @1,40.

Crolla però la quota del Cavaliere, ora secondo in lavagna @7 (pochi giorni fa era offerto a 15), davanti a Pier Ferdinando Casini e alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, entrambi @11.

Si sale @13 per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni è lontano @26. Chiude il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, ultimo @34.

