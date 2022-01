Scommesse politiche: occhio a Pier Ferdinando Casini ma Mario Draghi rimane favorito

Quote Quirinale 27 Gennaio, si è arrivati alla quarta votazione, scende il quorum ma non c’è ancora un nome che sovrasta gli altri, anche se Mario Draghi rimane il favorito dalle quote estere (in Italia non si può puntare sulle elezioni politiche del proprio paese) ma si sta facendo largo il nome di Pier Ferdinando Casini.

Quote Quirinale 27 Gennaio: i favoriti

Le votazioni per il prossimo presidente della Repubblica entrano nel vivo col quarto scrutinio, con il quorum che scende da 673 a 505 voti.

Il favorito per il Quirinale resta Mario Draghi offerto @2,40 da Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, ma in assenza di un accordo trasversale che coinvolga tutta la maggioranza di Governo, alle due coalizioni principali basterebbe trovare un accordo con i centristi per eleggere il prossimo Presidente.

La partita è quindi ancora aperta per Elisabetta Casellati e Pier Ferdinando Casini, entrambi @4 volte la scommessa davanti alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia @10,50.

Gli outsider per salire al colle. Cambi anche a Palazzo Chigi?

Si sale @13 per Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro nel governo Monti, con Franco Frattini @20 volte la posta e il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato @25.

In quota alta @33 l’elezione della diplomatica Elisabetta Belloni, più lontani Gianni Letta @50 e il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni @100.

Se Draghi dovesse salire al Colle, al suo posto a Palazzo Chigi gli analisti piazzano l’attuale ministro dell’Economia, Daniele Franco, @2,20, seguito da Vittorio Colao @3,10. L’ipotesi che Draghi resti premier invece si gioca @4,80. Doppia cifra per Cartabia a Palazzo Chigi, @18, con Dario Franceschini @29 e il leghista Giancarlo Giorgetti ultimo @45.

