Quote San Remo 2024. Sono usciti i nomi dei 27 big che saranno in gara al prossimo Festival della canzone italiana a San Remo, sempre condotto da Amadeus. I book puntano sulla tripletta di Mahmood ma per noi sarà l’anno di una donna. Attenzione ad Amoroso, Annalisa ma anche Emma.

Quote San Remo 2024: Mahmood favorito

Dopo l’annuncio dei 27 big in gara da parte di Amadeus, cresce l’attesa per Sanremo 2024, 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Torna in gara Mahmood, e secondo gli esperti il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 (in coppia con Blanco) è tra i favoriti per il successo finale: il “tris”, infatti, vale @4 volte la posta. Quota identica per i Negramaro, in un testa a testa che vede in piena corsa anche Annalisa, proposta @5.

Tanta curiosità anche per la prima partecipazione a Sanremo di Alessandra Amoroso, quotata @6 volte la posta, alla pari di Angelina Mango ed Emma Marrone. Leggermente attardato Mr. Rain, terzo nella passata edizione, viene ora proposto @8, insieme ai The Kolors e Il Volo.

Vincitori ultime edizioni Festival di San Remo:

2000 Avion Travel – “Sentimento”

2001 Elisa – “Luce (Tramonti a nord est)”

2002 Matia Bazar – “Messaggio d’amore”

2003 Alexia – “Per dire di no”

2004 Marco Masini – “L’uomo volante”

2005 Francesco Renga – “Angelo”

2006 Povia – “Vorrei avere il becco”

2007 Simone Cristicchi – “Ti regalerò una rosa”

2008 Giò Di Tonno, Lola Ponce – “Colpo di fulmine”

2009 Marco Carta – “La forza mia”

2010 Valerio Scanu – “Per tutte le volte che…”

2011 Roberto Vecchioni – “Chiamami ancora amore”

2012 Emma – “Non è l’inferno”

2013 Marco Mengoni – “L’Essenziale”

2014 Arisa – “Controvento”

2015 Il Volo – “Grande amore”

2016 Stadio – “Un giorno mi dirai”

2017 Francesco Gabbani – “Occidentali’s Karma”

2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente”

2019 Mahmood “Soldi”

2020 Diodato – “Fai rumore”

2021 Maneskin – “Zitti e buoni”

2022 Mahmood e Blanco – “Brividi”

2023 Marco Mengoni – “Due Vite”

Quote San Remo 2024: i nostri primi pronostici

Come prima idea per le scommesse su San Remo usciamo subito con una giocata su cui siamo già abbastanza convinti: VINCITORE: DONNA @1.90. Una donna non vince esattamente da 10 anni con Arisa, e dall’inizio del nuovo millennio, in 23 edizioni, solo 4 donne sono riuscite a vincere. In un periodo in cui le istanze femminili e femministe sono tornate alla ribalta, pesa sul Festival la mancanza di una vincitrice donna da 10 anni, e questo potrebbe essere l’anno buono per fare un po di pink washing anche a San Remo.

Chi potrà essere nel dettaglio la vincitrice? Su alcuni bookmakers nelle ultime ore hanno fatto calare la quota di Alessandra Amoroso @5, ora favorita per esempio su Eurobet. A noi piace molto Annalisa @8 che è una presenza fissa negli ultimi anni del Festival in cui ha fatto anche molto bene. C’è poi Emma @11 che ha vinto 12 anni fa e potrebbe tornare al successo e sono da mettere tra le contender anche Angelina Mango e Fiorella Mannoia. Se cercate un colpo a quota alta su una cantante storica, molto vicina alle istanze femministe, occhio alla mitica Loredana Bertè che si gioca @36 volte la posta.

