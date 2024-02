Da questa sera a sabato 10 febbraio 2024, torna il Festival di Sanremo, il festival della musica italiana, che decreterà anche il partecipante italiano all’Eurovision 2024 che si svolgerà nel mese di maggio in Svezia. Pronostici Sanremo 2024: chi vincerà Annalisa o Angelina Mango?

Quote Sanremo 2024: Annalisa e Angelina Mangano favorite dai bookmaker

Per i bookmaker, sembra preannunciarsi uno scobtro tra due donne, per la vittoria del Festival di Sanremo 2024.

Il successo di Annalisa, con la canzone “Sinceramente” è offert0 a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Snai, mentre il trionfo di Angelina Mango, con il brano “La noia”, è bancato a quota 3.75.

Festival di Sanremo 2024: attenzione a Amoruso, Geolier e Bertè

A quota 7, è pagata la vittoria di Alessandra Amoroso e del cantante rapper napoletano Geolier, a quota 11, quello del gruppo storico dei Negramaro e della grintosissima Loredana Bertè, a quota 19 si paga la vittoria per il gruppo dei The Kolors, mentre a quota 21 è inserito in lavagna il triondo di Mahmood e di Emma.

Pronostici Sanremo 2024: poche possibilità di Bis per il Volo

A quota 26 si paga la vittoria del trio de Il Volo, e di Irama, a quota 29, Diodato e Fiorella Mannoia, che precedono a quota 29 il successo di Dargen d’Amico, a quota 51 troviamo un tris di cantanti, Ghali, Gazzelle e Mr Rain.

