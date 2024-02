Pronostici San Remo 2° serata. Tutto secondo le attese, Loredana Bertè vince la prima serata della 74° edizione del Festival della Canzone italiana, e le donne comandano le lavagne delle scommesse. Vediamo le quote per questa seconda serata dal teatro Ariston.

Pronostici San Remo 2° serata: Bertè vince la prima

Era favorita dalle quote per la vittoria della prima serata e così è stato. Loredana Bertè vince la serata inaugurale del 74° Festival di San Remo dove ha votato soltanto la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che è composta da rappresentanti dei media accreditati.

Dal teatro Ariston arrivano altre conferme, come il Papillon indossato da Amadeus, ormai un grande classico anche nelle scommesse sugli outfit. Tornando alla gara, Amadeus ha svelato le prime cinque posizioni in classifica dopo la prima serata, e come detto Bertè a tenuto fede alle premesse (era favorita in quota @3) per la vittoria, e cala ancora pure nelle lavagne per il successo finale (apriva @36 a dicembre, calava @10 prima dell’inizio del Festival e ora si gioca @7.50 dopo la prima serata).

Dietro però ci sono appostate Angelina Mango ed Annalisa, che rimangono le due favorite assolute, ma attenzione a Geolier che non figura nella top-5, ma che si avvicina al duo di testa, e sembra avere un grande sprint dal televoto, dove è il favorito dalle quote come vedremo dopo.

CLASSIFICA TOP-5 PRIMA SERATA

Loredana Bertè – Pazza

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Diodato – Ti muovi

Mahmood – Tuta Gold

Pronostici San Remo 2° serata: i primi dati sullo share

Nel momento in cui scriviamo stanno uscendo i primi dati dello share. Quello che sappiamo per certo è che i book avevano piazzato una linea molto alta a 62.5%, memori del 62.4% della prima puntata dello scorso anno, lo share più alto del decennio, con Chiara Ferragni (quest’anno c’è il campione in carica Marco Mengoni come co-conduttore).

Sembra che Amadeus abbia fatto ancora una volta centro con una media di 10.561.000 spettatori che rappresentano un impressionante 65.1% di share. Ecco i dettagli e la comparazione rispetto alle altre edizioni di Amadeus elaborati da Tv Sorrisi e Canzoni.

La prima serata del Festival di Sanremo 2024

Sanremo start (fino alle 21.19): 12.967.000 spettatori (share 51,11%).

Prima parte (fino alle 23.31): 15.075.000 spettatori (share 64,34%).

Seconda parte (fino alle 2): 6.618.000 spettatori (share 66,66%).

Media: 10.561.000 spettatori (share 65.1% di share).

AMADEUS IV (2023)

Sanremo start (fino alle 21.13): 13.104.000 spettatori (share 51,18%)

Prima parte (fino alle 23.44): 14.170.000 spettatori (share 61,68%)

Seconda parte (dopo le 23.48): 6.296.000 spettatori (share 64,72%)

Media: 10.757.000 spettatori (share 62,4%)

AMADEUS III (2022)

Sanremo Start: 12.234.000 spettatori (share 44,18%)

Prima parte: 13.805.000 spettatori (share 54,51%)

Seconda parte: 6.408.000 spettatori (share 55,34%)

Media: 10.911.000 spettatori (share 54,7%)

AMADEUS II (2021)

Prima parte: 11.176.000 spettatori (share 46,35%)

Seconda parte: 4.228.000 spettatori (share 47,68%)

Media: 8.363.000 telespettatori (share 46,6%)

AMADEUS I (2020)

Prima parte: 12.480.000 (share 51,24%)

Seconda parte: 5.709.000 (share 56,19%)

Media: 10.058.000 (share 52,2%)

Pronostici San Remo 2° serata: le quote aggiornate

Oltre alle quote sul vincitore, vediamo anche le quote più interessanti sulle altre possibilità di scommesse. Continua il testa a testa Angelina Mango-Annalisa per la vittoria finale, ma dietro accorciano Geolier e Loredana Bertè che si lascia alle spalle Alessandra Amoroso, Emma ed Irama. Non convincono i Negramaro che invece salgono in quota fino @26.

Nel premio della critica Loredana Bertè allunga in modo importante su Fiorella Mannoia, e la stessa situazione la ritroviamo anche nel Premio della Stampa. Le cose cambiano col Televoto dove domina il rapper napoletano Geolier, che rimane anche un ottima carta per la vittoria finale. Fred De Palma supera BKNR44 nella scomoda lavagna del favorito per l’ultimo posto.

Le prossime serate all’Ariston (e il prossimo presentatore)

L’inizio della 2° serata a San Remo è previsto per le ore 20:30 con PrimaFestival, ovvero una finestra della durata di 10 minuti che vedrà alla conduzione il duo Paola e Chiara. Alle 20:40 si apre il sipario dell’Ariston con Amadeus che sarà affiancato in conduzione in questa seconda serata da Giorgia.

Sul palco dell’Ariston saliranno questa sera come ospiti, oltre alla co-conduttrice Giorgia, ci sarà John Travolta, al ritorno a Sanremo dopo 18 anni, e Giovanni Allevi, oltre a Leo Gassmann, questa volta non in veste di cantante ma di attore per presentare il film tv dedicato a Franco Califano. Sempre in tema televisivo arriverà il cast di “Mare fuori”, mentre la Nuova Orchestra Santa Balera celebrerà i 70 anni di “Romagna mia”. Fuori dall’Ariston, invece, Rosa Chemical sarà a piazza Colombo, mentre Bob Sinclair sarà sulla Costa Smeralda.

Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio si esibiranno 15 cantanti per ogni serata e al termine delle esibizioni si avranno di nuovo le prime cinque posizioni di ciascuna sera. Si conosceranno così le dieci canzoni più apprezzate dal pubblico e dalle radio. Venerdì 9, invece, è la serata dei duetti, voteranno tutte e tre le giurie e si avrà una classifica delle cover.

Sabato si esibiranno di nuovo tutti e trenta i cantanti ma saranno votati solo dal Televoto, si otterrà una nuova classifica e si riascolteranno i primi cinque classificati, che saranno rivotati da tutte e tre le giurie e finalmente si conoscerà il vincitore. Quando le tre giurie votano insieme, il Televoto conta per il 34%, mentre le altre due giurie contano per 33% ciascuna.

E’ appena iniziata la 74° edizione, la 5° di Amadeus, che sembra confermare tra le righe, con diverse battute, che sarà il suo ultimo San Remo. Ovviamente i bookmakers come Snai prendono la palla al balzo e presentano una lavagna quote anche per il presentatore della nuova edizione, dove Alessandro Cattelan stacca tutti, ad iniziare da due che il Festival lo hanno già diretto, Carlo Conti e Fabio Fazio, una sorta di usato sicuro. In seconda battuta due volti storici, ma di Mediaset, ovvero Paolo Bonolis e Gerry Scotti mentre la 6° di Amadeus rimane comunque possibile @7.50, la stessa quota in cui troviamo Maria De Filippi.

