Pronostici San Remo 3° serata. Dopo le seconda serata all’Ariston cambiano le quote del 74° Festival della musica italiana a San Remo, con il rapper napoletano Geolier che è primo in classifica, e primo anche nelle quote per la vittoria finale, con Angelina Mango agganciata. Si avvicina la serata delle cover.

Pronostici San Remo 3° serata: Geolier irrompe tra i favoriti

Geolier conquista il primo posto nella classifica provvisoria dopo la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La classifica è frutto della votazione delle radio e del televoto. Geolier ha chiuso al primo posto, davanti a Irama in seconda posizione, al terzo posto Annalisa, al quarto Loredana Bertè e Mahmood al quinto.

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2024 in programma questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, alla conduzione insieme ad Amadeus Teresa Mannino. Si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara e la classifica sarà determinata al 50 per cento dalla giuria delle radio e dal televoto.

Intanto il primo posto in classifica spinge Geolier ad agganciare Angelina Mango nelle lavagne antepost, con Annalisa che scivola da favorita al 3° posto secondo i quotisti che generalmente mantengono stabile Loredana Bertè (che dal primo posto della prima sera scende al 4°), e Irama salito molto rispetto alla vigilia.

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria finale sul mercato italiano per la 74° edizione del Festival.

Pronostici San Remo 3° serata: le quote sui Piazzamenti

Interessanti le quote sui Testa a Testa di Eurobet, ma soprattutto i Piazzamenti che troviamo su Sisal. La nostra prima idea era di andare su Alessandra Amoroso almeno in top-5, ma nelle ultime ore sono usciti rumors di un litigio tra lei ed Annalisa (o almeno tra gli staff delle due artiste) ed Alessandra si è sfogata nella conferenza stampa sulle minacce e gli insulti ricevuti via social. Continuiamo a ritenere che il suo piazzamento tra le prime 5 sia possibile, anche se finora non è mai uscita nella top-5 delle prime classifiche parziali. Nella serata delle cover (che sarà determinante), non è molto lontano dai primi in quota.

Avevamo segnalato l’azzardo di Loredana Bertè vincente @36 un paio di mesi fa, ora si gioca a ridosso dei primi in quota @7.50. Un podio della Bertè non sembra così impossibile visto che, come vedremo in seguito, ha l’appoggio di stampa e critica. La sua top-3 @2.25, come la top-5 della Amoroso @1.85, sono quote di valore che ci sentiamo di consigliarvi.

Attenzione anche ai The Kolors in top-5 @4, forti di una buona fan base e di un brano orecchiabile che si presta al tormentone e al balletto, e la viralità in questo caso aiuta sempre.

Pronostici San Remo 3° serata: si avvicinano le cover

La 4° serata, quella delle cover, farà da sparti acque e ci consegnerà una situazione più definita, anche se al Festival le sorprese non mancano mai. Dopo le cover ci aspettiamo una lavagna quote diverse. Probabilmente Angelina Mango avrà una conferma al vertice, visto che per la 4° serata è la grande favorita @1.50, con Geolier anche qui primo avversario, ma abbastanza staccato @4 volte la posta, poi anche qui troviamo la Bertè, presenza fissa ai piani alti delle quote, perfino davanti ad Irama e ad Annalisa che sembra pagare qualcosa nelle cover.

Più difficili le affermazioni nella 4° serata di Negramaro, Amoroso, Emma, Mannoia, Diodato e Mahmood. Quotati alti @31 volte la posta i The Kolors, seguiti da Dargen D’Amico e Rose Villain. Alfa, BNKR44 e La Sad sono all’ultimo posto nelle lavagne scommesse sulle cover.

Tutte le quote principali sul Festival

Su Sisal notiamo subito che la vittoria di una Donna, la giocata principale che abbiamo in piedi da inizio dicembre @1.90, è crollata @1.40 ed è l’opzione nettamente favorita, con la vittoria di un Uomo che sale @3 mentre un Gruppo è quotato @16. E’ sempre possibile giocare anche per l’Ultimo classificato, una lavagna che sembra riservata al testa a testa tra i BNKR44 e Fred De Palma.

Loredana Bertè regge invece come favorita sia per il Premio della Critica che per il Premio della Stampa secondo Snai (e non solo).

E’ un Festival per giovani, lo vediamo dalle quote che sono nettamente dalla parte di un Under 33.5 di età come vincitore in quota @1.65, mentre la vittoria di un artista di 34+ anni si gioca @2.05. Disponibili infine le quote sui testa a testa tra l’artista meglio piazzato.

