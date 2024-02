Pronostici San Remo 4° serata. La gara del Festival di San Remo entra nel vivo e questa sera all’Ariston ci sarà l’importante serata cover con Angelina Mango sempre nettamente favorita (anche per la vittoria finale, davanti a Geolier).

Pronostici San Remo 4° serata: l’ultima classifica

Gli altri 15 artisti si sono esibiti all’Ariston nella terza serata del Festival di San Remo, con Angelina Mango al primo posto su Ghali che irrompe anche nelle quote scendendo @21 volte la posta per la vittoria finale, e poi arriva Alessandra Amoroso, stabile intorno @26 di quota.

CLASSIFICXA 3° SERATA

Angelina Mango – “La noia”

Ghali – “Casa mia”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Il Tre – “Fragili”

Mr.Rain – “Due altalene”

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

I duetti del Festival di Sanremo di 2024

Alessandra Amoroso si esibirà in un medley con i BoomDaBash

Alfa canterà con Roberto Vecchioni Sogna ragazzo sogna di Vecchioni

Angelina Mango omaggerà il padre con La rondine, accompagnata dal quartetto d’archi dell’orchestra di Roma

Annalisa intonerà Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia

BigMama, con Gaia, La Niña e Sissi, porterà Lady Marmalade di Labelle

Bnkr44 e Pino D’Angiò canteranno Ma quale idea di D’Angiò

Clara, insieme a Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, si esibirà ne Il cerchio della vita di Ivana Spagna

Dargen D’Amico farà un omaggio a Ennio Morricone con Modigliani, sulle note di The Crisis, insieme alla BabelNova Orchestra

Diodato e Jack Savoretti canteranno Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

Emma e Bresh faranno un medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia e Francesco Gabbani regaleranno una doppia esibizione, sulle note di Che sia benedetta e Occidentali’s karma

Fred De Palma e gli Eiffel 65 regaleranno un medley del gruppo

Gazzelle e Fulminacci canteranno Notte prima degli esami di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio intoneranno un medley dal titolo Strade

Ghali e Ratchopper porteranno un medley dal titolo Italiano vero

Il Tre farà un medley di Fabrizio Moro insieme allo stesso Fabrizio Moro

Il Volo e Stef Burns suoneranno Who wants to live forever dei Queen

Irama e Riccardo Cocciante canteranno Quando finisce un amore di Cocciante

La Sad e Donatella Rettore si esibiranno in Lamette

Loredana Bertè e Venerus porteranno Ragazzo mio di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood e i Tenores di Bitti canteranno Come è profondo il mare di Lucio Dalla

Maninni ed Ermal Meta intoneranno Non mi avete fatto niente di Ermal Meta

Mr.Rain e i Gemelli Diversi si esibianno in Mary

i Negramaro e Malika Ayane canteranno La canzone del sole di Lucio Battisti

Renga e Nek faranno un medley dei loro successi

i Ricchi e Poveri con Paola & Chiara faranno un medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria

Rose Villain farà un medley con Gianna Nannini

Sangiovanni e Aitana faranno un medley di Farfalle e Mariposas

i Santi Francesi e Skin intoneranno Hallelujah di Leonard Cohen

i The Kolors faranno un medley dei successi di Umberto Tozzi con lo stesso Umberto Tozzi

Pronostici San Remo 4° serata: Angelina Mango comanda nella serata cover

Angelina Mango sembra non avere rivali anche nella 4° serata, quella delle Cover che la vede davanti a tutti con una quota massima @1.65 su Snai, ma su altri book si trova anche più bassa @1.50.

Pure in questo caso l’avversario principale (come per la vittoria finale) è il rapper napoletano Geolier che si gioca @3.25, poi il salto è ampio con Il Volo @8 mentre con Loredana Bertè @10 ed Irama @12 si sale in doppia cifra. Solo @15 volte la posta Annalisa che ha perso un pò di smalto ed è scesa nelle lavagne che dominava prima dell’inizio del Festival.

Pronostici San Remo 4° serata: Mango davanti a tutti anche per la vittoria finale

Angelina Mango @2.75 mantiene anche la testa delle lavagne antepost per la vittoria finale del 74° Festival della canzone italiana. Come già anticipato Geolier @3.50 è il primo antagonista per quello che sembra rimasto un testa a testa visto che Annalisa @6 scivola ancora in quota. Stabile Loredana Bertè @9 come possibile sorpresa (e sempre dominante per il Premio della Critica @1.60 e per il Premio della Sala Stampa @1.40).

Si delinea sempre di più anche il possibile ultimo posto che potrebbe andare ai BNKR44 @1.50, con Fred De Palma @3 che migliora la sua posizione e si avvicina a La Sad @5 e ad Alfa @6.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB