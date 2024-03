Pronostici Eurovision Song Contest 2024. Dopo i fasti (e le casse) di San Remo, è ora di analizzare la lavagna delle quote del prossimo Eurovision giunto alla 68° edizione in programma dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo, in Svezia che ospita per la 7° volta questa manifestazione canora. Croazia unica davanti all’Italia con Angelina Mango.

Pronostici Eurovision Song Contest 2024: i favoriti

La Croazia @4.50 è l’unica nazione davanti all’Italia @5.00 secondo le quote dei bookmakers per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024. I nostri colori saranno rappresentati da Angelina Mango che ha vinto il festival di San Remo, ma alla pari troviamo anche l’Ucraina @5.

Tornando al favorito, il croato Baby Lasagna, ecco la sua canzone Rim Tim Tagi Dim, e a seguire La Noia di Angelina Mango e infine l’Ucraina con Al’ona Al’ona & Jerry Heil e la loro Teresa & Maria

Pronostici Eurovision Song Contest 2024: possibili outsider

Continuando a seguire le quote dei bookmakers troviamo Svizzera @7 e Slovenia @8 in seconda fascia. Gli elvetici si affideranno a Nemo con la canzone The Code mentre a portare la bandiera slovena sarà Raiven con la canzona Veronika. Più staccate in doppia cifra troviamo Olanda @@11, Belgio @12 e la coppia Georgia, con i padroni di casa della Svezia, offerte entrambe @13 volte la posta. Ecco la lavagna completa:

Albo d’oro Eurovision

L’Italia ha vinto tre volte: nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno e nel 2021 con Zitti e buoni dei Måneskin.

Il Paese con il più alto numero di vittorie è l’Irlanda, con sette. Il Portogallo è il paese con la più lunga storia nel concorso senza una vittoria. Campione in carica la Svezia che ospita quindi l’evento, dopo il successo nel 2023 con Loreen alla 2° affermazione, con la canzone Tattoo, a seguito della vittoria del 2022 del gruppo ucraino Kalush Orchestra con la canzone Stefania.

Noi vi diamo appuntamento alle prossime settimane, quando i nostri esperti usciranno con le loro previsioni e scommesse. Una selezione sarà offerta anche in free pick con i contenuti qui sul sito, mentre le giocate di Morfeo saranno in esclusiva per i nostri utenti VIP del canale Telegram Betting Maniac.

