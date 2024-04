Pronostici Conduttore San Remo 2025. Amadeus lascia la Rai e questo ha una ricaduta anche per la conduzione del prossimo Festival della Canzone italiana di San Remo. Carlo Conti (già conduttore tra 2015 e 2017) è favorito con Paolo Bonolis che nelle ultime ore lo ha agganciato in quota, mentre si allontana pesantemente l’opzione Cattelan.

Pronostici Conduttore San Remo 2025: Paolo Bonolis insidia Carlo Conti

Le dichiarazioni recenti di Amadeus mettono fine alla storia con la Rai, un addio che avrà come conseguenza un cambio alla guida del Festival di Sanremo, dopo cinque anni di direzione artistica del conduttore di “Affari Tuoi”.

Per i bookmaker è duello alla pari tra Carlo Conti, già all’Ariston tra 2015 e 2017, offerto @2,75 su Planetwin365 e il ritorno di Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore.

Scendono in maniera netta le possibilità di vedere per la prima volta al Festival Alessandro Cattelan, ora proposto @5,50, davanti a un’altra new-entry come Stefano Di Martino, visto @6,50. Più lontana Maria De Filippi, prima donna in lavagna @10, seguita da Milly Carlucci @15 volte la posta.

Si avvicina l’Eurovision Song Contest

Dopo aver fatto belle casse con l’ultima edizione di San Remo (in particolare abbiamo caricato da subito la vittoria di una Donna in quota @1.90) vi ricordiamo che si avvicina anche l’Eurovision Song Contest dove l’Italia, con Angelina Mango, è tra le favorite visto che solo la Crozia sembra stare davanti nelle prime lavagne di questa manefistazione canora che è arrivata alla 68° edizione in programma dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo, in Svezia. Ne abbiamo parlato approfonditamente QUI.

