Comincia questa sera a Malmo in Svezia, l’Eurovision Song Contest, il Festival della musica europea, con la prima semifinale, giovedì 9 maggio è in programma la seconda semifinale, mentre sabato 9 maggio si svolge la serata finale, che decretaterà la canzone vincente. Per i bookmaker la nazione favorita per la vittoria è la Croazia, ma occhio a Svizzera e Italia.

Chi vincerà l’Eurovision 2024? Croazia favorita, ma occhio a Svizzera e Italia

Per i bookmaker la nazione favorita per la vittoria dell’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest 2024, è la Croazia con il cantante “Baby Lasagna” con la canzone in lingua inglese, “Rim Tim Tagi Dim”, offerta vincente a quota 2.50, sia su Sisal che su Admiralbet.

Ma attenzione alla Svizzera, che propone il brano sempre in lingua inglese, “The Code” del cantante “Nemo“, bancato vincete a quota 4.75 e alla nostra Angelina Mango, rappresentante dell’Italia, con il brano “La Noia“, già vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, pagata vincente 6 volte la posta giocata.

Pronostici Eurovision Song Contest 2024: le possibili sorprese

Oltre alle già citate Croazia, Svizzera e Italia, al quarto posto nel tabellone dei bookmaker troviamo l’Ucraina, con il brano “Teresa&Maria”, delle cantanti “Alyona e Heil“, pagata vincente a quota 7.50, l’Irlanda, con la cantante “Bambie Thug” con il brano “Doomsday Blue“, pagata vincente a quota 11 e alla canzone “Europapa“, proposta dal cantante “Joost Klein” per l’Olanda, giocata a quota 13.

Albo d’oro Eurovision

L’Italia ha vinto tre volte: nel 1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno e nel 2021 con Zitti e buoni dei Måneskin.

Il Paese con il più alto numero di vittorie è l’Irlanda, con sette. Il Portogallo è il paese con la più lunga storia nel concorso senza una vittoria. Campione in carica la Svezia che ospita quindi l’evento, dopo il successo nel 2023 con Loreen alla 2° affermazione, con la canzone Tattoo, a seguito della vittoria del 2022 del gruppo ucraino Kalush Orchestra con la canzone Stefania.

