Gli ultimi aggiornamenti dopo i Bootcamp e in vista degli Home Visit per il talent show musicale di Sky e TV8. Vediamo quote, protagonisti, concorrenti e giudici favoriti e i prossimi appuntamenti. Aggiornamenti X-Factor 16 ottobre 2024.

Aggiornamenti X-Factor 16 ottobre 2024 in attesa degli Home Visit

Manca solo l’ultima tappa, quella degli Home Visit, prima dell’inizio delle fasi finali di X-Factor 2024. Ai quattro giudici l’arduo compito di effettuare l’ultimo taglio prima di presentare giovedì 24 ottobre la squadra ufficiale ai Live.

Dopo i Bootcamp i primi verdetti in quota: tra i giudici comanda Manuel Agnelli, favorito @2 su Lottomatica e 2,10 su Sisal, seguito da Achille Lauro @3,50 e Jake La Furia offerto @4,50. Chiude in lavagna l’unica donna, Paola Iezzi, proposta @5.

X-Factor: Mimì Caruso stacca in quota gli altri cantanti

Per quanto riguarda i cantanti in gara ha stupito Mimì Caruso, in forza proprio nel team di Manuel Agnelli, favorita @2,50, davanti alla coppia Laura Fetahu e Lorenzo Salvetti, rispettivamente in squadra con Paola Iezzi e Achille Lauro, fissati entrambi @5 volte la posta.

Dopo la prima puntata di Bootcamp ricca di colpi di scena, che ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, il 10 ottobre si sono conclusi anche i soffertissimi Bootcamp di Paola Iezzi e Manuel Agnelli per la 18° edizione del talent show sulla musica più famoso.

Tutti e quattro i giudici di X Factor 2024 hanno riempito le rispettive quattro sedie disponibili, dopo aver compiuto gli insidiosi e tormentati “switch”, e adesso sono pronti per l’ultimo scoglio prima dei Live, gli attesissimi Home Visit.

Ci prepariamo dunque alla fase di selezione decisiva, che vedrà la formazione definitiva delle quattro squadre che approderanno ai Live di X Factor 2024, attesi da giovedì 24 ottobre.

Le squadre dei Giudici di X-Factor 2024

La gara si fa sempre più dura, vi aspettiamo giovedì 17 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW per assistere alle scelte definitive dei giudici nella notte degli Home Visit e scoprire chi saranno i 12 Finalisti dei Live di #XF2024, non mancate! Ecco come arriveranno agli Home Visit le squadre dei vari giudici:

Jake La Furia

Potara

Elmira Marinova

The Foolz

Francesca Siano

Achille Lauro

I Patagarri

Ibrahim Guiblawi

Les Votives

Lorenzo Salvetti

Paola Iezzi

Dimensione Brama

Pablo Murphy

Frammenti

Laura Fetahu

Manuel Agnelli

Mimì Caruso

Punkcake

Daniel Gasperini

Beatrice Fita

