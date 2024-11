Siamo alla vigilia della 4° puntata live show di X-Factor 2024, il talent show musicale di Sky, sempre molto apprezzato e seguito anche dagli scommettitori. Vediamo gli ultimi aggiornamenti di quote e scommesse su X Factor live show 4.

X Factor live show 4: continuano a scalare le preferenze i Les Votives

Da outsider a candidati per la vittoria finale. Volano per i bookmaker i Les Votives, passati in meno di venti giorni da quota 12 a 4 su Sisal, con il gruppo della squadra capitanata da Achille Lauro, terzo incomodo in lavagna dietro l’asso di Manuel Agnelli, Mimì Caruso, favorita a 3 volte la posta su Planetwin365 su Francamente, data a 3,50, apparsa più convincente puntata dopo puntata. Su di lei punta forte Achille Lauro, in coppia con Lorenzo Salvetti, primo performer maschile proposto vincente a 5 volte la posta.

In arrivo una doppia eliminazione, rischiano Danielle e The Foolz

Quella di giovedì 14 novembre sarà anche una puntata con una doppia eliminazione: in quota, dopo il ballottaggio dello scorso live, rischia Danielle, a 1,12, seguito dai The Foolz a 1,50.

Giudici: Achille Lauro di poco avanti su Manuel Agnelli

Grande equilibrio anche nella lotta tra i giudici: comanda la prima volta di Achille Lauro, a 2,50, sul veterano Manuel Agnelli a 2,75, con Jake La Furia a chiudere il podio virtuale in quota a 4. Sempre ultima e staccata dai primi tre Paola Iezzi, offerta a 9.

