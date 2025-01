Tutto pronto per la 75° edizione del Festival della canzone italiana, San Remo 2025, con Giorgia che rimane favorita per la vittoria finale, ma vediamo anche gli aggiornamenti per le scommesse sull’ultimo classificato e anche sulla serata più attesa, quella delle cover. Quote cover e ultimo San Remo 2025.

Quote cover e ultimo San Remo 2025: gli ultimi aggiornamenti dal festival

Tra le serate più attese del Festival di Sanremo c’è quella dedicata alle cover. A chi passerà il testimone Geolier? Secondo gli esperti Sisal da un lato c’è Giorgia, grande favorita anche nei duetti, offerta a 2,25 per la sua esibizione con Annalisa, e dall’altro una serie di artisti in gara, grande novità di questa edizione, che sognano di imporsi nella puntata di venerdì.

Achille Lauro ed Elodie sono sicuramente uno dei duetti più attesi. I due artisti, vincenti a 7,50, uniscono le voci per la prima volta nella loro carriera per rendere omaggio a Roma, reinterpretando “A mano a mano” di Rino Gaetano e “Folle città” di Loredana Bertè. Un tributo emotivo alla capitale che, a detta del poliedrico Lauro, sarà una poesia e una dedica alla città che li ha cresciuti.

Attenzione poi a Tony Effe e Noemi. Anche questi due cantanti hanno deciso di omaggiare la loro città, scegliendo, nel loro caso, l’immortale “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. Una scelta casuale? Non sembra visto che Tony Effe cita il cantautore romano anche nel brano in gara, “Damme ‘na mano” in cui recita: Ma di noi cosa direbbe Califano che è durato troppo poco. Il loro trionfo pagherebbe 16 volte la posta.

Infine Francesca Michielin e Rkomi che provano a diventare gli underdog della serata. Pur avendo poche probabilità di trionfo, offerti a 66, i due puntano tutto su una delle canzoni più iconiche di Cesare Cremonini, “La nuova stella di Broadway” e portano un tributo al cantante bolognese che finora ha partecipato alla kermesse solo da superospite.

Giorgia rimane favorita per la vittoria 30 anni dopo

Nelle quote antepost per la vittoria finale di San Remo 2025, l’artista in pole per la vittoria è Giorgia a quota 4.50. Segue a 5.50 Olly, con Achille Lauro che si scommette a 6.50. Subito dietro ecco Irama a quota 7.00.

A 12.00 proposti Elodie e Rocco Hunt, a 15.00 si punta Noemi. Si sale con quota 25.00 per Brunori Sas, a 35.00 troviamo Coma Cose, Simone Cristicchi e Lucio Corsi. A quota 50.00 in lavagna diversi cantanti: Francesco Gabbani, Gaia, Tony Effe, Francesca Michielin, Bresh, Clara, Joan Thiele, Willie Peyote e Shablo Ft Gue Joshua Tormento.

I The Kolors si giocano a 65.00, mentre Fedez, Rose Villain, Sarah Toscano e Massimo Ranieri valgono quota 80.00. A 100.00 i Modà e Serena Brancale, quota 150.00 per Rkomi. A 250.00 chiudono Emis Killa e Marcella Bella.

Primi consigli scommesse San Remo 2025

Lo scorso anno eravamo usciti mesi prima con un idea certa in testa: la vittoria di una donna che da tempo mancava, e ha vinto Angelina Mango, rispettando i pronostici che la vedevano favorita. Quest’anno abbiamo molte meno idee chiare anche se al momento la quota che preferiamo per le scommesse sul vincente è quella su Irama @7.00 che ha un ottima fan base per il voto popolare, canzoni valide anche per la critica, e ha ormai molta esperienza a San Remo dove ha partecipato in diverse edizioni, e lo scorso anno è stato tra i primi.

VINCITORE SANREMO 2025: IRAMA @7.00

Le quote per l’ultimo posto: rischiano Emis Killa e Marcella Bella

Secondo i bookmakers sono almeno 4 gli artisti che rischiano l’ultimo posto, su tutti Emis Killa e Marcella Bella, ma ci sono anche Rhkomi e Serena Brancale.

Emis Killa. Il rapper milanese debutta a Sanremo con “Demoni”, un brano che al primo ascolto sembra non aver convinto del tutto la stampa e non esser destinato ad avere lo stesso successo di “Sexy shop”, featuring estivo con un altro protagonista della kermesse, Fedez. Chissà che invece quello con Lazza che porterà alla serata Cover, “100 messaggi”, possa invece perlomeno portarlo a trionfo del venerdì.

Marcella Bella. La cantante catanese torna sul palco dell’Ariston dopo 18 anni di assenza e un record di 9 partecipazioni. Anche se la sua vittoria al momento appare più come una mission impossible, potrebbe conquistare comunque il successo del pubblico come hanno fatto i Ricchi e Poveri lo scorso anno. Tutto è ancora da scoprire così come la sua versione di “L’Emozione non ha voce”, il brano con cui gareggerà nella serata dei duetti.

Rkomi. Con la sua prima partecipazione al Festival, nel 2022, aveva raggiunto il 17° posto. Quest’anno sogna il riscatto, ma la scalata potrebbe rivelarsi più alta del previsto e “Il ritmo delle cose” non essere sempre dalla sua parte. La scelta di affiancarsi a un’altra concorrente in gara, Francesca Michielin, venerdì 14 si rivelerà una mossa vincente?

Serena Brancale. Nel 2015 esordiva all’Ariston tra le Nuove Proposte, oggi ritorna tra i Big dopo il successo virale della sua hit “Baccalà” e per giocare in casa con Alessandra Amoroso nei duetti. Le basterà mettere “Anema e Core” per scalare la classifica?

Ultimi vincitori Festival San Remo

2015 Il Volo – “Grande amore”

2016 Stadio – “Un giorno mi dirai”

2017 Francesco Gabbani – “Occidentali’s Karma”

2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente”

2019 Mahmood – “Soldi”

2020 Diodato – “Fai rumore”

2021 Måneskin – “Zitti e buoni”

2022 Mahmood e Blanco – “Brividi”

2023 Marco Mengoni – “Due vite”

2024 Angelina Mango – “La noia”

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.