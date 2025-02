Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal 75° festival della canzone italiana con Fedez che scala le lavagne delle quote antepost, e ora è tra i favoriti, anche se Giorgia e Olly rimangono al comando, mentre Simone Cristicchi e Brunori Sas si giocano il miglior testo. Vediamo anche il programma completo di San Remo 2025 con tutte le serate, i co-conduttori e gli ospiti speciali. Aggiornamenti Sanremo 2025.

Aggiornamenti Sanremo 2025: balzo incredibile di Fedez

Sorpresa nelle quote sul Festival di Sanremo, dove Fedez, dopo la tempesta di gossip degli ultimi giorni, è l’artista che più ha fatto il balzo maggiore nelle valutazioni dei bookmaker degli ultimi giorni. Nel giro di una settimana, infatti, è crollata la quota del successo al Festival, da 31 a 9 su Planetwin365, un balzo che lo colloca all’improvviso tra i favoriti.

Per quanto riguarda il successo finale comanda sempre Giorgia, in pole a 4 su Snai, tallonata ancora più da vicino da Olly, ora proposto a 4,25. Chiude il podio virtuale Achille Lauro, offerto a 7 su William Hill, seguito da Irama visto a 8 su Unibet. Più lontani in doppia cifra, Elodie a 10, seguita da Simone Cristicchi a 11 e Rocco Hunt vincente a 15 volte la posta.

Miglior testo: Brunori Sas e Cristicchi favoriti

Dopo aver scoperto i testi delle canzoni in gara a Sanremo la domanda sorge quasi spontanea: chi si aggiudicherà il premio Sergio Bardotti? Secondo gli esperti Sisal tra i tanti autori ricorrenti su più titoli emergono come i favoriti di quest’anno alcuni dei cantautori in gara: Simone Cristicchi e Brunori Sas. Cristicchi, offerto a 1,50, cerca di conquistare questo riconoscimento con la sua delicata “Quando sarai piccola”, un brano intimo scritto insieme a Nicola Brunialti su un tema delicatissimo. Ma attenzione, l’esordio di Brunori Sas al Festival potrebbe essere una sorpresa e “L’albero delle noci”, opera in solitaria dell’artista calabrese, trionfare con la sua tenerezza. Questa possibilità è infatti data a 2,25.

Da quando è stato istituito, nel 2013, il premio Bardotti ha visto vincere solo per due volte lo stesso artista: Fiorella Mannoia. Prima nel 2017 e l’anno scorso con Mariposa. Raggiungere questo record nella 75° edizione potrebbe toccare solo ai Coma Cose o a Francesco Gabbani. La chance di vedere vincitrice la coppia di vita e di palco è data a 12,00 su Sisal mentre quella di applaudire il cantautore toscano pagherebbe 33 volte la posta.

Programma completo Festival della canzone italiana

Dall’11 al 15 febbraio 2025 in diretta su Rai1 va in onda la 75° edizione del Festival della canzone italiana di San Remo. Vediamo il programma completo.

PRIMA SERATA (martedì 11 febbraio)

Nella serata inaugurale del Festival ascolteremo le 29 canzoni in gara nella categoria Big che verranno votate solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web. Alla fine della serata verranno comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. A presentare al fianco di Carlo Conti saranno Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2005 e conduttrice nel 2010) e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto sanremese. Il super ospite sarà Jovanotti; l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad canteranno “Imagine”.

SECONDA SERATA (mercoledì 12 febbraio)

Con la seconda serata si aprirà il televoto: ascolteremo circa metà dei brani dei Big (14 o 15), valutati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Scopriremo infine i cinque più votati, non in ordine. Sul palco, a condurre con Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ospiti, Damiano David e Vittoria Puccini. In piazza Colombo, BigMama. Parte la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione che saranno decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

TERZA SERATA (giovedì 13 febbraio)

Per i Big si ripropone il meccanismo del mercoledì: si ascolterà metà dei brani (14 o 15) e la classifica della serata sarà decisa da Televoto e Radio. A fine serata conosceremo i cinque più votati. Tre donne condurranno con Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tra gli ospiti, i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”. Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, Ermal Meta sarà in piazza Colombo. Verrà incoronato il vincitore delle Nuove proposte deciso da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

QUARTA SERATA (venerdì 14 febbraio)

Com’è tradizione, il venerdì è la puntata dedicata alle cover: i Big in gara si esibiscono portando un brano del passato accompagnati da un ospite. Grande novità di questa edizione: i Campioni possono duettare anche tra loro (alcuni hanno scelto di farlo). Altra novità: la classifica decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%) non influirà sul voto complessivo: ci sarà, però, un brano vincitore della serata. A condurre la serata con Conti, Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 e nel 2022 in coppia con Blanco) e la comica e conduttrice Geppi Cucciari.

SERATA FINALE (sabato 15 febbraio)

Nella finale riascolteremo tutte e 29 le canzoni dei Big che saranno valutate tramite Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato della votazione verrà sommato a quello delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi cinque in ordine casuale. Si vota infine tra questi cinque Big (con la stessa modalità) per eleggere il brano vincitore. Ad affiancare Carlo Conti saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti, Vanessa Scalera. Antonello Venditti riceverà un premio alla carriera.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.