Scommesse San Remo 2022: Mahmood e Blanco convincono il Festival. Elisa favorita nella 2a serata

Quote San Remo 2 Febbraio, va in archivio una prima serata in cui Mahmood e Blanco si confermano come grandi favoriti per la vittoria finale del Festival della canzone italiana 2022. Attenzione a La Rappresentante di Lista che vede scendere la propria quota. Vediamo anche le quote per la seconda serata dove è attesa la risposta di Elisa, l’altra grande favorita prima del via del Festival, e favorita anche per la vittoria della classifica di serata.

Quote San Remo 2 Febbraio: conferme e favoriti

Prima serata di Sanremo nel segno di Mahmood e Blanco. La loro “Brividi” ha emozionato l’Ariston e convinto anche gli analisti di Snai, che già li davano favoriti nei giorni scorsi e ora hanno più che dimezzato la quota, da @4,50 a @2,00. Questa sera si attende la risposta di Elisa, l’altra granda candidata al successo finale, ferma per ora al @4,50 della vigilia.

Nel frattempo, però, la serata inaugurale ha rimescolato anche la griglia degli outsider, facendo crescere notevolmente le chance di vittoria della Rappresentante di Lista (“Ciao ciao”), calata da 9,00 a @6,50 e ora terza scelta di Snai. Attenzione anche a Dargen D’Amico, terzo più votato dalla giuria e sceso da 15 a @10.00 con la sua “Dove si Balla”.

Quote San Remo 2 Febbraio: delusioni ed outsider

Si allontana invece dai vertici Achille Lauro, che fa discutere con il suo “battesimo” in scena ma non convince la giuria, che lo relega al 9° posto. Un giudizio che alza la quota da 10 a @15.00.

I due “monumenti” della nostra musica, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, sono usciti benino dalla prima serata, rispettivamente al 4° e 5° posto, ma su Snai la loro quota non scende: Morandi resta @20.00, Ranieri lo affianca perdendo addirittura posizioni, visto che alla vigilia era @12.00.

Bocciatura netta per Ana Mena, ultima sia in classifica che nel tabellone delle quote: se prima era lontana dalla vittoria, 50, in una sola giornata è salita addirittura @150. Fra gli artisti in gara questa sera, occhio alle performance di Emma, Sangiovanni (entrambi @12) e Irama (@15).

Quote San Remo 2 Febbraio: seconda serata, Elisa stacca tutti

Classifica Seconda Serata Sanremo 2022

Elisa 1,75

Emma 5,50

Diton E Rettore 6,50

Giovanni Truppi 7,50

Sangiovanni 7,50

Fabrizio Moro 10

Irama 10

Le Vibrazioni 15

Matteo Romano 20

Tananai 20

Aka 7even 25

Iva Zanicchi 25

Highsnob E Hu 33

T/T Classifica Seconda Serata Sanremo 2022

Diton E Rettore – Sangiovanni 1,55 2,25

Elisa – Emma 1,25 3,50

Giovanni Truppi – Irama 1,65 2,05

Highsnob E Hu – Iva Zanicchi 2,05 1,65

Le Vibrazioni – Aka 7even 1,55 2,25

Matteo Romano – Tananai 1,83 1,83

Le quote antepost sul Festival 2022

Festival Di Sanremo 2022

Mahmood E Blanco 2,00

Elisa 4,50

La Rappresentante D 6,50

Dargen D Amico 10

Emma 12

Sangiovanni 12

Achille Lauro 15

Irama 15

Massimo Ranieri 20

Fabrizio Moro 20

Michele Bravi 20

Rkomi 20

Gianni Morandi 20

Noemi 25

Le Vibrazioni 25

Aka 7even 33

Diton E Rettore 33

Tananai 33

Giovanni Truppi 33

Matteo Romano 50

Yuman 50

Giusy Ferreri 75

Iva Zanicchi 75

Highsnob E Hu 100

Ana Mena 150

Premio Della Critica Festival Sanremo 2022

Giovanni Truppi 2,25

La Rappresentante D 3,50

Massimo Ranieri 4,50

Mahmood E Blanco 4,50

Elisa 7,50

Dargen D Amico 7,50

Gianni Morandi 15

Diton E Rettore 20

Emma 20

Rkomi 33

Noemi 33

Fabrizio Moro 33

Achille Lauro 33

Sangiovanni 33

Irama 33

Le Vibrazioni 33

Matteo Romano 50

Yuman 50

Highsnob E Hu 50

Aka 7even 50

Tananai 50

Iva Zanicchi 50

Michele Bravi 50

Ana Mena 100

Giusy Ferreri 100

Testa A Testa Festival Di Sanremo 2022

Aka 7even – Le Vibrazioni 2,05 1,65

Dargen D Amico – Rkomi 1,35 2,85

Giovanni Truppi – Diton E Rettore 2,05 1,65

Irama – La Rappresentante D 3,50 1,25

Mahmood E Blanco – Elisa 1,45 2,50

Michele Bravi – Fabrizio Moro 2,05 1,65

Sangiovanni – Achille Lauro 1,45 2,50

Le quote sui piazzamenti

Piazzato Podio Festival Di Sanremo 2022

Achille Lauro Piazzato Sul Podio S/N 5,50 1,00

Aka 7even Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Ana Mena Piazzato Sul Podio S/N 50 1,00

Dargen D Amico Piazzato Sul Podio S/N 3,50 1,00

Diton E Rettore Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Elisa Piazzato Sul Podio S/N 1,60 1,00

Emma Piazzato Sul Podio S/N 3,75 1,00

Fabrizio Moro Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Gianni Morandi Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Giovanni Truppi Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Giusy Ferreri Piazzato Sul Podio S/N 25 1,00

Highsnob E Hu Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Irama Piazzato Sul Podio S/N 5,50 1,00

Iva Zanicchi Piazzato Sul Podio S/N 25 1,00

La Rappresentante D Piazzato Sul Podio S/N 2,50 1,00

Le Vibrazioni Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Mahmood E Blanco Piazzato Sul Podio S/N 1,25 1,00

Massimo Ranieri Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Matteo Romano Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Michele Bravi Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Noemi Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Rkomi Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Sangiovanni Piazzato Sul Podio S/N 3,75 1,00

Tananai Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Yuman Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Quote San Remo 2 Febbraio: Ana Mena nuova “favorita” per l’ultimo posto

Ultimo Classificato Festival Sanremo 2022

Ana Mena 2,50

Highsnob E Hu 3,50

Iva Zanicchi 4,50

Giusy Ferreri 5,50

Matteo Romano 10

Yuman 10

Diton E Rettore 12

Tananai 12

Giovanni Truppi 12

Aka 7even 12

Noemi 25

Le Vibrazioni 25

Fabrizio Moro 33

Michele Bravi 33

Rkomi 33

Gianni Morandi 33

Massimo Ranieri 33

Achille Lauro 50

Irama 50

Emma 66

Sangiovanni 66

Dargen D Amico 75

La Rappresentante D 100

Elisa 125

Mahmood E Blanco 150

